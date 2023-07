Gwiezdne Wojny: Ahsoka - wideo o powstawaniu serialu. Dave Filoni wskazuje największego Jedi

fot. materiały prasowe

Dave Filoni to znany scenarzysta i reżyser związany z Gwiezdnymi Wojnami. Pracował nad The Mandalorian oraz filmową i serialową wersją Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów. Ponadto jest twórcą i producentem wykonawczym Star Wars Rebelianci, Gwiezdne Wojny: Ruch oporu i Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja.

Filmowiec jest też twórcą nadchodzącego serialu Star Wars: Ahsoka od Disney+, do którego napisał również scenariusz. W sieci pojawiło się wideo zatytułowane Journey To Ahsoka, w którym twórca opowiada o nowej produkcji. Mówi, że historia skupia się na tytułowej bohaterce, którą wyszkolił Anakin Skywalker. Opisał go, jako największego Jedi w historii.

fot. IMDB.com/© Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Nowe wideo przede wszystkim pokazuje wiele zakulisowych materiałów. Widzimy m.in. proces nakładania charakteryzacji na Rosario Dawson oraz jej spotkania z fanami i udział w programie telewizyjnym. Nie brakuje też wielu cosplayerów w efektownych strojach. Dave Filoni i Jon Favreau opowiadają o Ahsoce oraz pracy nad tym serialem. Zależało im, aby produkcja była pełna zabawy, przygody oraz wyobraźni. Filoni dodał, że to nadzwyczajne, że mogli ożywić tę postać z animacji i stworzyć serial aktorski. Zobaczcie materiał wideo poniżej.

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - wideo o powstawaniu serialu

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - zdjęcia

Gwiezdne Wojny: Ahsoka

Gwiezdne Wojny: Ahsoka - premiera pierwszego odcinka 23 sierpnia na Disney+.