Gwiezdne Wojny: Ahsoka - w jakim czasie w uniwersum rozgrywa się serial?

Wiedzieliśmy, że serial Star Wars: Ahsoka rozgrywa się mniej więcej w tym samym czasie, co The Mandalorian. Teraz aktorka Natasha Liu Bordizzo, która gra Sabine Wren, potwierdził, że Ahsoka rozgrywa się równolegle do wydarzeń z 3. sezon Mandaloriana. Dodaje też, że seriale są ze sobą ściśle powiązane.

Star Wars: Ahsoka - co wiemy?

Historia będzie związana z tym, co znamy z finału animacji Star Wars Rebelianci. Na ekranie zobaczymy postacie z tej produkcji w wersji aktorskiej. Będą tu Ahsoka Tano (Rosario Dawson), Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead), Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), Wielki Admirał Thrawn (Lars Mikkelsen) oraz Ezra Bridger.

Star Wars: Ahsoka - premiera w sierpniu 2023 roku na Disney+.