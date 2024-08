Aktorka rozważa skasowanie Akolity: "Plucie jadem, bigoteria, alt-prawica, mowa nienawiści toksycznych fanów"

Lucasfilm/Disney+/Instagram

Reklama

Nie milkną echa zeszłotygodniowej decyzji o skasowaniu serialu Gwiezdne Wojny: Akolita po jego 1. sezonie. Teraz głos w całej sprawie ponownie zabrała wcielająca się na ekranie w główną rolę Amandla Stenberg, która w swoim stylu postanowiła rozprawić się z notorycznie uderzającymi w produkcję Disney+ internautami. Aktorka przyznaje, że anulowanie serii "nie było dla niej szokiem", wspominając jednocześnie "plucie jadem", "uprzedzenia toksycznych fanów" i "szaleństwo alt-prawicy".

W nocy Stenberg zamieściła na Instagramie wideo, w którym odnosi się do skasowania Akolity. Kobieta stwierdza w materiale:

Będę zupełnie szczera i powiem, że nie jest to dla mnie wielki szok. Od momentu ogłoszenia powstania serialu, jeszcze gdy był on w fazie koncepcyjnej i nikt go nie widział, zmagaliśmy się z całą falą plucia jadem. Wtedy zaczęliśmy doświadczać czegoś na kształt szaleństwa ultrakonserwatywnej bigoterii, jadu, uprzedzeń i mowy nienawiści skierowanej w naszym kierunku.

Aktorka kontynuuje:

To wpłynęło na mnie już wtedy, gdy dostałam rolę. Nawet jeśli przewidywałam, że to się wydarzy, to nie jest coś, co można w pełni zrozumieć, jeśli tego nie doświadczysz. Mam jednak poczucie, że poradziłam sobie z tymi emocjami, po prostu głośno o tym mówiąc. W pewnym momencie nie miałam wątpliwości, że aby być w zgodzie sama ze sobą, muszę głośno o tym wszystkim mówić, nawet w kontekście pracy dla Disneya.

Stenberg dodaje:

To był dla mnie niesamowity zaszczyt i spełnienie marzeń - fakt, że znalazłam się w tym uniwersum. Oczywiście, jest mi bardzo smutno z powodu skasowania serialu... Chcę jednak powiedzieć coś ludziom, którzy przez cały czas nas wspierali - i to pomimo całego tego jadu i pewnego rodzaju ukierunkowanego ataku, który w mojej ocenie pochodził ze strony alt-prawicy: byliście cudowni. To wy sprawiliście, że moja praca miała sens.

Oto całość nagrania:

ROZWIŃ ▼

Gwiezdne Wojny - najpotężniejsze postacie uniwersum. Yoda i Vader niżej, niż zakładaliście