Gwiezdne Wojny: Akolita - co oznacza tytuł? Twórczyni wyjaśnia i zapowiada Ciemną Stronę Mocy

Magazyn Empire spotkał się z twórczynią, showrunnerką, scenarzystką i reżyserką pierwszych odcinków serialu Gwiezdne Wojny: Akolita. Zadali jej pytanie, które chodzi po głowie wielu widzów nie znających szerzej Star Wars - kim albo czym jest tytułowy akolita?

Gwiezdne Wojny - kim jest akolita?

Leslye Headland czerpie inspiracje z tak zwanego Expanded Universe (EU) lub inaczej Legend, czyli starego kanonu Gwiezdnych Wojen, w którym setki historii opowiadano w książkach czy komiksach. To stąd wziął się akolita.

- To pozycja, którą ktoś musi wypełnić lub ją dostać. Wiemy, że u Sithów jest mistrz, wiemy też, że jest uczeń. Jednakże w głębokim EU jest koncept akolity, czyli osoby znajdującej się pod uczniem. Stąd więc wzięłam tytuł.

Innymi słowy potwierdza, że akolita - tak jak spekulowano - ma związek z Sithami, czyli użytkownikami Ciemnej Strony Mocy, którzy lata przed Palpatine'em już pracowali nad realizacją planu zniszczenia Jedi, który Imperator zakończył.

Gwiezdne Wojny: Akolita - postać Mae

Czy akolitą może być Mae grana przez Amandlę Stenberg? Tak aktorka odpowiada dziennikarzowi.

- To bardziej skomplikowane. To jest cel samego serialu. Miejmy nadzieję, że jeśli dobrze wykonaliśmy naszą pracę, serial stanie się interesującym wejściem w to, co oznacza Jasna Strona i Ciemna Strony Mocy.

Gwiezdne Wojny: Akolita - premiera 5 czerwca w Disney+.