Gwiezdne Wojny: Andor - fani reagują na zaprezentowany zwiastun skandując "tylko jedno wyjście"

fot. materiały prasowe

Gwiezdne Wojny: Andor, to serialowy prequel filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie z uniwersum Gwiezdnych Wojen, który zbierał znakomite recenzje ze strony krytyków i wielu widzów doceniło nieco dojrzalsze podejście do pokazania życia zwykłych ludzi pod Imperialnym butem. Podczas Star Wars Celebration pokazano pierwsze wideo promujące 2. sezon produkcji, a potem też fani dali wyraz swojego zachwytu produkcją.

Na zamieszczonym wideo widzimy fanów ubranych w więzienne stroje, którzy skandują "TYLKO JEDNO WYJŚCIE (One Way Out)", co jest nawiązaniem do sceny z odcinka, w którym więźniowie buntują się i opuszczają kompleks więzienny na Narkinie 5. Ucieczka odbywała się przy akompaniamencie przemowy Kino granego przez Andy'ego Serkisa, który na koniec krzyczał właśnie, że "mają jedno wyjście" i wspólnymi siłami mogą to osiągnąć. Na wideo widzimy też, że do skandującego tłumu dołączył Diego Luna, odtwórca roli Andora. Zobaczcie:

https://twitter.com/laughing_place/status/1644342100798914563

Zobacz także:

Premiery 2. sezonu możemy wyczekiwać późnym latem 2024 roku.