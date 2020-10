Gwiezdne Wojny - Cara Dune z The Mandalorian z własnym serialem? Nowe plotki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney+

Nowa plotka pochodzi od Kessel Run Transmissions, których doniesienia o Gwiezdnych Wojnach w ostatnim czasie regularnie się sprawdzają.

Według nich Lucasfilm i Disney+ planują serial, którego bohaterką będzie Cara Dune, czyli postać grana przez Ginę Carano w The Mandalorian. Do tego twierdzą, że towarzyszyć je ma Bo-Katan (Katee Sackhoff), której aktorskie wcielenie poznamy w 2. sezonie The Mandalorian. Bohaterka jest znana przede wszystkim z seriali animowanych.

Wszystko jest zależne od odbioru postaci i ich relacji w 2. sezonie The Mandalorian. Jeśli będzie pozytywnie, wówczas będzie zielone światło na realizację i ogłoszenie projektu.

The Mandalorian - premiera 2. sezonu odbędzie się 30 października na Disney+.