Gwiezdne Wojny - Dave Filoni o czarnym charakterze swojego filmu. Świat pokocha tę postać

fot. materiały prasowe

Dave Filoni w rozmowie z magazynem Empire wydaje się definitywnie potwierdzać: czarnym charakterem jego kinowego widowiska będzie Wielki Admirał Thrawn. Wyjątkowa, wybitna postać, która powstała w książce Dziedzic Imperium z 1994 roku i stała się szybko najpopularniejszą postacią Gwiezdnych Wojen. Świat pozna go w serialu Star Wars: Ahsoka, ale wydaje się że w kinowej produkcji ludzie będą mieć dopiero szansę zrozumieć, dlaczego fani pokochali tę postać dekady temu. W nowym kanonie zadebiutował on w Star Wars Rebeliantach, a do tego jest kilka świetnie ocenianych książek o jego początkach w Imperium.

Gwiezdne Wojny - komentarz Filoniego

- Kiedy Timothy Zahn napisał Dziedzica Imperium, Thrawn stał się ikonicznym złoczyńcą, ponieważ był on inny od wszystkiego, co wcześniej widzieliśmy. Nie był kolejnym czarnym charakterem w hełmie z mieczem świetlnym.

Dave Filoni tłumaczy, że w czasie akcji filmu jest on kluczową postacią. Cieszy się i uważa, że ma szczęście, mając tę postać i Larsa Mikkelsena go grającego. Ważna jest dla niego zgodność z tym, jak Timothy Zahn stworzył tę postać, więc wszystko konsultuje z pisarzem. Tak określił fabularne przygotowania do tego, co zobaczymy w kinie.

- Chcę być pewny , że honoruję pomysły Tima, więc patrzę na to, co jest w jego książkach dobrego dla tej historii. W Parszywej zgrai nawet mieliśmy mały crossover z Dziedzicem Imperium poprzez bazę wojskową w Tantiss. W różnych mediach wprowadzam więc różne małe rzeczy, które są przygotowanie do wielkiego wydarzenia.

Data premiery jego filmu nie jest znana.