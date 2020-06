Gwiezdne Wojny - fanowski film o Rozkazie 66. Ciekawa perspektywa klonów

fot. Peter Csikasz/Loacher Films

Gwiezdne Wojny nadal motywują fanów do tworzenia fanowskich grafik, historii oraz filmów. Najnowszy nosi tytuł Zdrada i opowiada o Rozkazie 66 z perspektywy oddziału klonów, którzy muszą go wykorzystać. Możemy zobaczyć pomysł, który oficjalnych historiach nie był brany pod uwagę: twórca sugeruje, że wydanie Rozkazu 66 doprowadziła do zmiany w pamięci klonów, którzy takim sposobem poprzez działanie czipów bez problemu uwierzyli w nikczemność Jedi, których zabijali z zimną krwią.

Twórcę, Petera Csikasza zainspirował do tego finał serialu Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów, bo uznał, że takie wyjaśnienie działania czipu w głowach klonów jest bardziej wiarygodne, niż proste wymuszenie posłuszeństwa.

Całość jest animacją wykonaną przez fanów z Loacher Films. Prace trwały 45 dni i wykorzystano do nich Unreal Engine 4. Do tego używając kostiumu do motion capture Rokoko Smartsuit Pro nagrał ruchy postaci.

Przypomnijmy, że Lucasfilm i Disney nie tylko nie mają nic przeciwko tworzeniu fanowskich filmów, a nawet do tego zachęcają. Najlepsze są przez nich nagradzane.