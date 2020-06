Bucketheads - fani zrobili serial ze świata Star Wars. Zobacz zwiastun; ależ klimat!

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Bucketheads to serial fanowski osadzony w świecie Star Wars, nad którym pracują osoby z kanału Transmute Pictures. Stworzyli na razie jego teaser jako dowód konceptu, jaki mają i rozpoczęli kampanie crowdfundingową, by móc zrealizować odcinki. Oczywiście jako że to praca fanowska wszystko będzie dostępne za darmo w sieci. W planach mają pięć odcinków trwających po 20-30 minut.

Klimatyczny teaser pokazuje los szturmowców z oddziału Nova w ostatnich dniach istnienia Imperium. Wszystko ma prowadzić do bitwy o Jakku, w której Imperium ostatecznie zostało pokonane zgodnie z kanonem Star Wars. Tytułowe bucketheads to potoczna nazwa szturmowców, którzy są nazywani przez swoich nieprzyjaciół określeniem: wiadrogłowi.

Jest to kontynuacja nagradzanego na wielu festiwalach fanowskiego filmu pod tym samym tytułem z 2018 roku. Przy serialu, tak jak przy filmie, pracują fani z 501. Legionu, czyli oficjalnej organizacji zrzeszającej osoby z profesjonalnymi kostiumami.

Bucketheads - zwiastun serialu

Bucketheads - fanowski film

W sieci pojawił się też krótki film fanowski o Rozkazie 66.