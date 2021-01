Gwiezdne Wojny - film Kevina Feige ma scenarzystę

fot. Sony Pictures / Marvel

Jak donosi Deadline.com, powołując się na swoje źródła, scenarzystą filmu Star Wars wyprodukowanego przez Kevina Feige będzie Michael Waldron. Choć dla fanów popkultury to nazwisko jest całkowicie nieznane, Feige musi mieć o nim dobre zdanie, ponieważ napisał on film Doctor Strange in the Multiverse of Madness oraz był głównym scenarzystą pierwszego sezonu Lokiego. Jego praca przy Gwiezdnych Wojnach jest częścią kontraktu z Disneyem.

Portal donosi też, że Waldron powróci w 2. sezonie Lokiego. Do tej pory kilka razy pojawiały się plotki o tym, że 2. sezon jest formalnością i wszystko na to wskazuje, że tak naprawdę jest. Najbardziej jednak znany jest z pracy przy Rick and Morty, za którą został nagrodzony Emmy.

Szczegóły filmu nie są znane. Wiadomo jedynie, że Kevin Feige będzie jego producentem i autorem, więc podobnie jak przy superprodukcjach Marvela będzie mieć kluczowy wpływ na wszystko związane z tą produkcją.