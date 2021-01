Gwiezdne Wojny i MCU rozplanowane na lata? Nowe informacje

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

MCU się rozwija. Jesienią 2020 roku poznaliśmy pełny plan na najbliższe kilka lat w kinie i platformie streamingowej. Kevin Feige, szef Marvel Studios wyjawił, że mają rozplanowane uniwersum na 5-6 lat po premierze ostatniego ogłoszonego projektu. To oznacza, że poza tym co wiemy z ogłoszeń, mają już w pogotowiu plan do 2o29 roku.

Z jego słów wynika, że nie wszystko jest na etapie rozpisania na scenariusze. Oznacza to, że w kwestii przygotowania wszystkich szczegółów te plany są na różnym etapie. Są więc one tak skonstruowane, że pomimo tego nadal mogą reagować na bieżące wydarzenia. Jednym z potencjalnych dodatków na przyszłość są X-Meni, nad którymi debatują w Marvel Studios. Feige zdementował też spekulacje obsadowa na temat X-Menów.

Podobna sytuacja jest w świecie Gwiezdnych Wojen. Według rzetelnej grupy z Kessel Run Transmissions plany Lucasfilmu na historię rozpoczętą w The Mandalorian, a rozbudowywaną przez kolejne seriale jak Star Wars: Ahsoka i The Rangers of the New Republic, są rozpisane do 2027 roku. Do tego słyszą, że wielka kulminacja opowieści miałaby trafić na ekrany kin.

Czekamy na oficjalne ogłoszenia kolejnych projektów z obydwóch serii.