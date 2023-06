Gwiezdne Wojny - Idris Elba brany pod uwagę do filmu, Jaką może dostać rolę?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

MytimeToShineHello, czyli osoba zawsze dobrze poinformowana, której doniesienia często się sprawdzają, dowiedziała się, że Idris Elba jest brany pod uwagę do filmu kontynuującego Gwiezdną Sagę.

Gwiezdne Wojny - kogo zagra Idris Elba?

Czytamy, że w filmie o Rey, którego fabuła rozgrywa się 10 lat po wydarzeniach z trylogii sequeli miałby pojawić się Idris Elba. Producenci chcą go do roli głównego czarnego charakteru, ale nie wyjawiono, co to za postać. Poza tym, że Daisy Ridley powróci jako Rey nic nie wiadomo na temat projektu. Wiemy jedynie, że fabuła dotyczy budowy Nowego Zakonu Jedi. Lucasfilm ma nadzieję, że uda się go zrealizować z myślą o premierze w grudniu 2025 roku.

Za kamerą stanie Sharmeen Obaid-Chinoy. Autorem scenariusza jest Steven Knight. Jest to jeden z trzech planowanych filmów ze świata Star Wars. Pozostałe dwa to projekt Dave'a Filoniego związany z serialami oraz film Jamesa Mangolda o genezie Jedi.

Idris Elba do tej pory był związany z jedną wielką franczyzą Disneya. Występował jako Heimdall w MCU.