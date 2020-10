Gwiezdne Wojny - Imperator Palpatine popełnił duży błąd. Mógł zapobiec wydarzeniom z Powrotu Jedi

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Komiks z wysoko ocenianej i lubianej serii Darth Vader (a konkretnie #6, za który odpowiadają Greg Pak, Raffaele Ienco, neeraj Menon i Joe Caramanga) ujawnił wielką pomyłkę Imperatora Palpatine'a, która doprowadziła do jego upadku w filmie Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi.

Imperator wielokrotnie udowadniał, że jest taktycznym geniuszem - cała jego droga do władzy do popis manipulacji, cierpliwego planowania i pociągania za sznurki. Wiele czasu i starań kosztowało go dojście do władzy i utworzenie Galaktycznego Imperium. Nikt jednak nie jest całkowicie bezbłędny. Nowy zeszyt ujawnia bodaj największy błąd Sheeva Palpatine'a, który zignorował zagrożenie w postaci... samego Vadera. W czym rzecz?

Imperatorowi nie podobało się to, jak Darth Vader chciał dojść do tego, co stało się z ciałem Padme Amidali. Wraz z Imperialnymi Gwardzistami torturował Lorda Sithów, raniąc go, tnąc i wyładowując na nim Błyskawice Mocy. Następnie rzucił jego okaleczone działo na Mustafar, przywołując oczywiste wspomnienia (Obi-Wan pozostawił go w tym samym miejscu spalonego i ostatkiem sił trzymającego się życia). Wszystko to miało zmusić Vadera do odbudowy poprzez gniew, strach i nienawiść.

Teraz Vader będzie zmuszony użyć swoich umiejętności inżyniera, by zrekonstruować swoje ciało - czołgając się, bez kończyn, całkowicie wyczerpany; jednocześnie Wielki Wezyr Amedda poinformował Palpatine'a, iż Vader chce go zabić. Palpatine to lekceważy; przyznaje że skłamał o śmierci Amidali, zmusił Anakina do porzucenia Jedi, a teraz karze swojego ucznia.

Biorąc pod uwagę tę sytuację (i wiedząc, że Vader pamięta o Zasadzie Dwóch, w związku z którą Sith miał świadomość, że nie może pozostać u boku Palpatine'a wraz z uprzeciągniętym na Ciemną Stronę młodym Skywalkerem) powinien liczyć się z tym, że Darth zacznie spiskować przeciw mistrzowi i przygotować solidny plan awaryjny.

