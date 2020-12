Gwiezdne wojny: kim jest Ahsoka Tano? Z tymi historiami trzeba się zapoznać

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

źródło: EW.com

Ahsoka Tano, choć nie została nawet wspomniana w żadnym z filmów Sagi Skywalkerów, jest bez wątpienia jedną z najważniejszych bohaterek Gwiezdnych wojen. Byłą jedną z głównych postaci serialu Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów i odegrała kluczową rolę w Star Wars Rebelianci. Doczekała się własnej powieści, a teraz, po latach, zadebiutowała w wersji live action w jednym z odcinków The Mandalorian. Mówi się, że to dopiero wstęp i bohaterka może doczekać się swojej aktorskiej serii z Rosario Dawson w głównej roli...

Ci, którzy chcieliby nadrobić zaległości i poznać Ahsokę (lub po prostu przypomnieć sobie związane z nią najważniejsze wątki), mogą skorzystać z poniższej ściągawki, na której znajdują się wszystkie istotne historie związane z bohaterką - przedstawiają one jej drogę od uczennicy do silnej Mocą i zaprawionej w bojach weteranki. Warto odnotować, że występ Ahsoki w The Mandalorian wywołał znaczący wzrost oglądalności Wojen klonów (czterokrotnie większa popularność niż rok temu w tym samym czasie) na Disney+ - wielu fanów chce przybliżyć sobie tę postać, tym bardziej warto wiedzieć, po co sięgnąć!

Ahsoka Tano - najważniejsze historie

1. Postać Ahsoki powstała na potrzeby filmu Gwiezdne wojny: Wojny klonów (był on kinowym pilotem serialu animowanego). Bohaterkę stworzyli George Lucas i Dave Filoni (choć to ten drugi poprowadził ją dalej, rozwinął i rozpisał jej historię). Film nie jest zbyt udany, przedstawia jednak "genezę" bohaterki i wprowadza ją do uniwersum. Nadaje jej też pewien ton, zapowiadając ją jako uczennicę walczącą o niezależność, która pod pewnymi względami może rywalizować ze swym mistrzem.