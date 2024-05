Mroczne widmo hitem po 25 latach. Film nowym trendem na VOD

materiały prasowe

Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo cieszy się nową popularnością, jaką zdobywa na platformie streamingowej Disney+. Po 25 latach od premiery, film stał się najchętniej oglądaną produkcją z serii Gwiezdnych Wojen. To kolejny sukces, zaraz po kinowej reedycji, która weszła między innymi do amerykańskich kin. Film wzbudzał zainteresowanie już od momentu swojej premiery w 1999 roku, ale w ostatnich latach zdaje się być jeszcze bardziej popularny.

Mroczne widmo - Hayden Christensen o krytyce filmu po premierze

Niedawno Hayden Christensen, odtwórca Anakina Skywalkera, wypowiedział się na temat kontrowersji związanych z filmem. W rozmowie z Empire przyznał, że krytyka go mocno zdziwiła, szczególnie, że sam natychmiast stał się wielkim fanem produkcji.

- Obejrzałem film i pokochałem go. Był wszystkim, czego pragnąłem. Nie rozumiałem rozdźwięku między filmem, który widziałem, a negatywnymi opiniami zawartymi w niektórych recenzjach.

Mroczne widmo - fabuła

Akcja rozgrywa się trzydzieści lat wcześniej niż oryginalne 'Gwiezdne Wojny'. W Części I poznajemy młodego Anakina Skywalkera, chłopca posiadającego niezwykłą moc, nieświadomego tego, że podróż, którą rozpoczyna przemieni go w złego Dartha Vadera. Obi-Wan Kenobi, stary, mądry Jedi, którego pamiętamy z trylogii jest tutaj młodym, pilnym uczniem. Palpatine, doskonale znany nam bezwzględny Imperator, to ambitny senator Galaktycznej Republiki. Jest to czas, gdy Rycerze Jedi są strażnikami pokoju we wstrząsanej niepokojami galaktyce, a młoda Królowa walczy w obronie swego ludu. Siły zła czają się w ukryciu czekając na właściwy moment by uderzyć.