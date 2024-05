Kaskader przeciętnie w box office. Mroczne widmo zaskakuje w USA

fot. materiały prasowe

Kaskader debiutuje na pierwszym miejscu w Ameryce Północnej z wynikiem 28,5 mln dolarów. Na świecie natomiast łącznie zebrał 36,9 mln dolarów. Sumując, na koncie mamy 65,4 mln dolarów przy budżecie w granicach 120-150 mln dolarów (różne źródła podają różne kwoty). Co poszło nie tak?

Eksperci zwracają uwagę na to, że filmy tak mocno związane z branżą hollywoodzką nie są w kręgu zainteresowania szerszego grona publiczności. Do tego dużym problemem są zbyt wysokie koszty, jak na taki tytuł. Tak komentuje to źródło z branży w rozmowie z Deadline

- Powinni wydać na to w stylu Toma Rothmana: zróbmy to za 80 mln dolarów. Dlaczego Universal wydał tyle dodatkowej kasy? Zamiast wydać 220-230 mln dolarów na realizację i promocję, powinni zamknąć się w 160-180 mln dolarów.

Marketingowi eksperci krytykują promocję, która nie była udana, bo twórcy nie potrafili sprzedać filmu opartego na serialu, którego nikt nie zna lub nie pamięta. Za przykład udanej promocji podają porównanie do pierwszego Mission: Impossible opartego na serialu z lat 60., którego w czasie premiery widowiska też mało kto znał czy pamiętał. Oberwało się też widzom, którzy pomimo zachwytu filmem nie potrafią treściwie go opisać, więc według danych z analiz zajmuje im to kilkanaście zdań.

Jedyna nadzieja twórców, że dobre opinie przełożą się na niskie spadki frekwencji. Universal w oświadczeniu twierdzi, że w nadchodzących tygodniach osiągną sukces dzięki temu, że widzowie kochają ten film i będą go polecać dalej.

Mroczne widmo - box office

Jeśli powrót do kin po 25 latach sprawia, że film zajmuje drugie miejsce w box office, to nowości nie radzą sobie dobrze. Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo zajęło drugą lokatę z wynikiem 8,1 mln dolarów. Globalnie w weekend osiągnięto 14,5 mln dolarów. Niestety, Polska nie była na liście krajów z premierą w kinach.

Challengers - box office

Film Challengers zanotował spadek frekwencji w wysokości 49%. Tym razem zbiera w Ameryce Północnej kwotę 7,6 mln dolarów. Do tej pory osiągnięto 29,5 mln dolarów wpływów. Na świecie spadek wyniósł zaledwie 24%. Osiągnięto podobny wynik w wysokości 7,5 mln dolarów (razem 22,8 mln dolarów). Sumując, na koncie 52,2 mln dolarów przy budżecie 55 mln dolarów.

Godzilla i Kong - box office

Po tym weekendzie superprodukcja ma globalnie kwotę 546,9 mln dolarów. Oznacza to, że mamy drugi najbardziej dochodowy film w serii MonsterVerse. Do pokonania został tylko Kong: Wyspa czaszki z wynikiem 568,6 mln dolarów.

