Reżyserzy Avengers: Koniec gry o Snyder Cut, Star Wars i ulubionym X-Manie

fot. materiały prasowe

Bracia Russo udzielili wywiadu portalowi ComicBookMovie.com. Tam też poruszali różne ciekawe kwestie na tematy popkulturowe, wśród których Avengers: Koniec gry nie był najważniejszym tematem.

Joe Russo przyznał, że jeśli miałby wybierać, to Wolverine jest jego ulubionym X-Manem. Wspomina 181. zeszyt komiksu Incredible Hulk, który był jednym z jego pierwszych komiksów i zarazem jednym z pierwszych występów Wolverine'a.

Sądzi jednak, że z uwagi na to, jak kapitalnie zagrał go Hugh Jackman ta postać przez jakiś czas powinna pozostać na półce, zanim ktoś nowy się za nią zabierze.

Przyznają, że lubią Gwiezdne Wojny i jest to niesamowity świat i byłoby to ekscytujące, gdyby kiedyś mogli się pobawić w tej piaskownicy. Na razie jednak nie dostali oferty.

fot. Marvel

Zostali też zapytani o Snyder Cut, czyli fakt, że Zack Snyder zrealizuje swoją oryginalną wizję Ligi Sprawiedliwości. Uważają, że to świetne, gdy oryginalna wizja reżysera może trafić na ekrany.

- Mieliśmy bardzo dużo szczęścia w naszej karierze, że wszystko, co zrobiliśmy dla Marvela możemy nazwać naszą wersją reżyserską. Byli bardzo łaskawi, pełni szacunku i wspierali naszą wizję. W montażowni nie pozostało nic, co chcielibyśmy nagle dodać do filmów.