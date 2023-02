Gwiezdne Wojny - Qui-Gon i Maul mogli mieć jeszcze większe starcie na Tatooine

materiały prasowe

Wszyscy fani Gwiezdnych Wojen pamiętają na pewno starcie Qui-Gona i Maula z końcówki filmu Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo. Walkę na miecze stoczyli jednak wcześniej na Tatooine, ale szybko zostało przerwane przez Obi-Wana Kenobiego uciekającego statkiem razem z młodym Anakinem Skywalkerem. Ostatnio przywołaliśmy kilka wypowiedzi koordynatora kaskaderów z trylogii prequeli, Nicka Gillarda, który wspominał o scenach walk, które ostatecznie zostały zmienione. Podobnie było z tym starciem Qui-Gona i Maula.

W rozmowie z Star Wars Theory zdradził, że tamto starcie ekscytowało go najbardziej w tym filmie, bo był to pierwszy raz, kiedy widzowie mogli zobaczyć potężnego Maula w akcji. Zdradza, że to starcie miało być o wiele większe. Miało dojść do kontynuacji pojedynku na statku, który pochwycił Qui-Gona - obaj mieli walczyć na rampie, a pojazd miał z czasem się zapalić od chybionych uderzeń mieczy. Ostatecznie Qui-Gon kopnięciem zrzuca Maula ze statku.

Po latach można odnieść wrażenie, że to nieco dłuższe starcie jeszcze mocniej podkreśliłoby debiut Maula. Jak to ostatecznie wypadło w filmie możecie zobaczyć na wideo poniżej:

Zemsta Sithów - wycięto scenę, która okazała się zbyt brutalna

Gillard potwierdził też, że rzeczywiście nakręcono do filmu Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów scenę, w której Anakin Skywalker przybywa do Świątyni Jedi. George Lucas zdecydował się jednak ją usunąć, ponieważ była zbyt brutalna.

W filmie widzimy tylko moment, jak Anakin zbliża się do młodych uczniów i wyciąga swój miecz. Scena się kończy, ale widzowie doskonale wiedzą, co następuje dalej. Nick Gillard ujawnił, że scena, którą widzieliśmy w hologramie oglądanym przez Obi-Wana i Yodę, została tak naprawdę nakręcona... i wycięta przez George'a Lucasa, bo była zbyt brutalna. GIllard ujawnia, że takie mieli intencje i Anakin między innymi wbija miecz w gardło chłopca, a następnie dusi dziewczynkę. Lucas nie chciał jednak, by coś tak brutalnego znalazło się w finalnym filmie.