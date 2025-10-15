Reklama
Horrendalna kwota za ostatni kinowy film Star Wars. Czy cokolwiek zarobił?

Nowy artykuł Forbesa zdradził ile ostatecznie kosztowało Disneya wyprodukowanie i wypromowanie filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Kwota jest horrendalna i plasuje go jako jeden z najdroższych filmów w historii kina. Czy udało mu się cokolwiek zarobić mimo tego?
Wiktor Stochmal
gwiezdne wojny: skywal... 
box office
10. Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie (2019) fot. materiały prasowe
Przerwa Gwiezdnych Wojen od wielkiego ekranu trwa już sześć lat, a do świata odległej galaktyki w kinach wrócimy dopiero w 2026 roku. Ostatnią kinową produkcją było zwieńczenie Gwiezdnej Sagi, czyli Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Produkcja nękana wieloma zakulisowymi problemami nie przypadła do gustu publiczności i ze wszystkich filmów Trylogii Sequeli zarobiła najmniej. Jak informuje Forbes - kosztowała przy tym prawie najwięcej. Czy cokolwiek udało się jej zarobić?

Tron: Ares okazał się tak wielką klapą, że kończy franczyzę. Przecieki nie pozostawiają złudzeń

W przeszłości raportowano, iż Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie kosztował łącznie 415 mln dolarów, co już byłoby ogromną kwotą. Teraz Forbes informuje, że cena wyprodukowania i wypromowania filmu była jeszcze wyższa. Ich zdaniem zdjęcia, marketing, dokrętki i inne pomniejsze wydatki doprowadziły do tego, iż film ostatecznie kosztował 450.2 mln, ale funtów. Taka kwota plasuje go jako trzeci najdroższy film w historii kina. 

Warto tu dodać, że ta kwota uwzględnia ulgę, którą produkcja otrzymała z racji kręcenia zdjęć na terenie Wielkiej Brytanii, a która wyniosła około 100 mln dolarów. Co ciekawe, zdaniem Forbesa film jeszcze na miesiąc przed zakończeniem zdjęć nadal znajdował się w wyznaczonym budżecie. Nie da się jasno określić, co spowodowało dokładnie taki wzrost kosztów. Typuje się, że mogło to być spowodowane naciskiem Disneya na to, żeby premiera odbyła się w grudniu 2019 roku, co wpłynęło na proces post-produkcji i jego potencjalny koszt.

Ostatecznie Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie zdobył w globalnym box office 1.077 mld dolarów, co pozwoliło na skromny, ale jednak zysk w wysokości 48.6 mln dolarów. To nie jest duża kwota, ale zważywszy na negatywne recenzje filmu oraz jego wielki budżet - należy to jednak uznać za umiarkowany sukces.

Gwiezdne Wojny - największe kontrowersje wśród fanów

10. Największy plot twist w historii

Jeden z najbardziej ikonicznych momentów w historii kina, a już na pewno w Gwiezdnych Wojnach, też wywołał mieszane reakcje wśród fanów. Niektórym twist z Darthem Vaderem wcale się nie podobał.

10. Największy plot twist w historii
Źródło: comicbookmovie.com/forbes.com

Wiktor Stochmal
gwiezdne wojny: skywal... 
box office
