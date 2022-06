Gwiezdne Wojny - Taika Waititi o swoim filmie. Co jest dla niego ważne?

fot. youtube.com/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Taika Waititi kończy postprodukcję filmu Thor: miłość i grom oraz powoli rusza z jego promocją. Nie brak jednak tutaj pytań i najpewniej w kolejnych wywiadach się one powtórzą, o jego Gwiezdne Wojny. Początkowo to Star Wars: Rogue Squadron miał być pierwszym kinowym filmem z Gwiezdnych Wojen na ekranach kin po przerwie, ale z uwagi na opóźnienie tego projektu, Lucasfilm podjął decyzję, że w ten slot wskazuje widowisko Waititiego.

Gwiezdne Wojny - co wiemy o filmie reżysera?

Żadne szczegóły historii nie zostały ujawnione. Nie ma też żadnych przecieków na temat tego, w jakim okresie uniwersum Star Wars ta historia jest osadzona. Być może pierwsze informacje poznamy we wrześniu 2022 podczas dnia Disney+ lub imprezy D23. Waititi scenariusz tego filmu pisze razem z Krysty Wilson-Cairns (1917).

- Wciąż go piszę. Nadal wprowadzam nowe pomysły i wątki. Chcę po prostu być pewny, że podczas oglądania każdy będzie mieć poczucie: to są Gwiezdne Wojny. Mógłbym powiedzieć przecież tak: "Dobra, zróbmy jakąś archaiczną historię osadzoną w kosmosie i napiszmy, że to Gwiezdne Wojny". Wówczas jednak to nie byłyby Gwiezdne Wojny bez określonych elementów i rzeczy fabularnych, więc muszę się upewnić, że to będzie w tej konwencji.

W spekulacjach sugerowano, że premierą nastąpi pod koniec 2023 roku, ale z uwagi na to,że jeszcze scenariusz jest dopracowywany i nie ma daty rozpoczęcia prac na planie, jest to mało prawdopodobne.