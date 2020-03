Half-Life: Alyx bez VR? Grę można uruchomić z obsługą klawiatury i myszki

Half-Life: Alyx to gra, która powstała wyłącznie z myślą o technologii wirtualnej rzeczywistości. Valve jednak było świadome tego, że gracze prędzej czy później odkryją jakiś sposób, by uruchomić ją także w "klasyczny" sposób. Okazuje się, że nie trzeba było na to czekać zbyt długo, bo pierwsze takie próby podjęto tuż po premierze tej produkcji.

Sposób na to znajduje się... wewnątrz samej gry. Odkrył go Tyler MyVicker z Valve News Network. Wystarczyło wpisać jedynie jedną linijkę w tekstowej konsoli (‘vr_enable_fake_vr_test’), by móc "doświadczyć" Half-Life: Alyx w innej formie. Niestety, takie rozwiązanie pozostawia wiele do życzenia i raczej nie umożliwi ukończenia całości. Niewykluczone jednak, że z czasem doczekamy się bardziej zaawansowanych modów, które na to pozwolą.



Warto jednak pamiętać, że przedstawiciele Valve wielokrotnie podkreślali, że Alyx tworzone tylko na zestawy VR i rozgrywka jest do nich specjalnie dostosowana. Nawet jeśli fanom uda się zmusić całą grę do działania bez gogli, to bez wątpienia będzie to doświadczenie znacznie mniej przyjemnie i immersyjne niż oryginał.