Growe Haloween z datą premiery i gameplayem. Kiedy zagramy Michaelem Myersem?

Illfonic

Premiera nowej gry wideo od studia IllFonic, opartej na kultowej filmowej serii slasherów Halloween, została zaplanowana na 8 września 2026 roku. Wraz z ogłoszeniem udostępniono także nowy zwiastun prezentujący fragmenty rozgrywki.

Projekt określany jest jako asymetryczny horror skradankowy i zaoferuje zarówno tryb dla jednego gracza, jak i rozgrywkę wieloosobową. Akcja toczy się w Haddonfield w 1978 roku, a gra została stworzona w Unreal Engine 5.

Halloween - zwiastun

W produkcji będzie można wcielić się w kultowego mordercę, albo w bohaterskich mieszkańców, którzy będą próbowali przekonać swoje sąsiedztwo o obecności Michaela. Na mapie pełnej NPC-ów i lokacji z lat 70. gracze jako Bohaterowie Haddonfield spróbują ostrzegać sąsiadów, gromadzić sprzęt i walczyć z psychopatą, by uratować miasteczko. Myersa nie da się zabić, ale przy odpowiedniej pomocy policji będzie można go powstrzymać. Twórcy podkreślają, że zależy im na klimatycznym, pełnym napięcia świecie, który wiernie odda ducha oryginału.

