Halston - plakat i pierwsze zdjęcia z serialu z Ewanem McGregorem. Jest data premiery

fot. Netflix

Halston to limitowany serial Netflixa, który opowiada o legendarnym projektancie mody. Jego wymyślone nazwisko w światowym imperium mody staje się synonimem luksusu, seksu, statusu i sławy. W latach 70. i 80. w Nowym Jorku Halston dosłownie definiuje epokę, w której żyje. Wrogie przejęcie tej nazwy zmusza go do walki o swoją najcenniejszą rzecz... jakim jest nazwisko Halston.

W tytułowego bohatera, czyli w Roya Halstona Frowicka, wciela się Ewan McGregor. W pozostałych rolach występują: Krysta Rodriguez jako Liza Minnelli, Rebecca Dayan jako Elsa Peretti, Bill Pullman jako David Mahoney, Gian Franco Rodriguez jako Victor Hugo, David Pittu jako Joe Eula, Sullivan Jones jako Ed Austin, Rory Culkin jako Joel Schumacher, Kelly Bishop jako Eleanor Lambert i Vera Farmiga jako Adele.

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia i plakat z 5-cio odcinkowego serialu, którego producentem wykonawczym jest Ryan Murphy (Glee). Materiały ukazały się w dniu, w którym Halston obchodziłby 89. urodziny. Projektant zmarł w 1990 roku.

Halston - plakat

Funkcję producentów wykonawczych pełnią również Ian Brennan, Alexis Martin Woodall, Daniel Minahan, Ewan McGregor, Eric Kovtun, Sharr White, Christine Vachon i Pamela Koffler. Serial wyreżyserował Daniel Minahan.

Halston - premiera serialu 14 maja 2021 roku na Netflix.