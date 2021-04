Obi-Wan Kenobi - Ewan McGregor gotowy do roli. Ma już odpowiednią brodę

fot. Lucasfilm

Do sieci trafiły nowe zdjęcia Ewana McGregora, na których widzimy, że aktor już ma przygotowaną brodę do roli Obi-Wana Kenobiego. Nie jest to też szczególne zaskoczenie, ponieważ oficjalnie ogłoszono, że start prac na planie jest zaplanowany na kwiecień 2021 roku.

Ewan McGregor jest jednym z kilku aktorów, którzy powrócą do swoich ról z trylogii prequeli. Hayden Christensen ponownie zagra Dartha Vadera, a Joel Edgerton i Bonnie Piesse powrócą jako Owen i Beru Larsowie, którzy wychowują Luke'a Skywalkera na Tatooine.

Ewan McGregor - zdjęcia

Do tego nowa książka Skywalker: A Family at War wyjawiła, że Obi-Wanowi zajęło 10 lat, by skontaktować się z Qui-Gon Jinnem. To rozpoczęło spekulację, że Liam Neeson być może pojawi się epizodycznie w serialu, ale na razie nie ma żadnego potwierdzenia.

W obsadzie serialu Obi-Wan Kenobi są Moses Ingram, Kumail Nanjiani. Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell i Ben Safdie.

Szczegóły fabuły serialu Obi-Wan Kenobi nie zostały ujawnione. Wiemy, że historia rozgrywa się 10 lat po wydarzeniach z filmu Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów. Poza tym nic nie wiadomo, ale są plotki, które mogą być bardzo ekscytujące dla fanów. Z nich dowiadujemy się, że pojawią się retrospekcje z czasów Wojny Klonów, gdy Obi-Wan i Anakin walczyli ramię w ramię. Na razie tych doniesień nikt nie potwierdził.

Obi-Wan Kenobi - data premiery nie została ujawniona.