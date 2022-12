Han Solo 2 jest możliwy? Reżyser Ron Howard komentuje

fot. Lucasfilm // Walt Disney Pictures

Han Solo 2 jest mało prawdopodobny po tym, jak film Han Solo: Gwiezdne wojny – historie okazał się komercyjnym rozczarowaniem w 2018 roku. Fani jednak się nie poddają i starają się pokazać, że chcą kontynuacji w jakiejś formie. A wiemy z różnych wypowiedzi, że były różne pomysły brane pod uwagę. Co na to Ron Howard, czyli reżyser widowiska?

Han Solo 2 - Ron Howard komentuje

Ron Howard jest człowiekiem, który dokończył film po tym, gdy Kathleen Kennedy w trakcie prac na planie zwolniła duet reżyserów, czyli Phila Lorda i Chrisa Millera. Howard w rozmowie z NME został zapytany o Hana Solo 2.

- Jedyne rozmowy o sequelu, o których wiem, są w tej chwili tylko po stronie fanów. Z tego, co rozumiem nie jest to priorytetem Lucasfilmu. W między czasie wprowadzono świetne postacie do uniwersum. Ludzie z Lucasfilmu kochają fanów i naprawdę ich słuchają, więc nigdy nie powiedziałbym, że nigdy to się nie wydarzy. Nie jestem jednak świadomy, czy na obecną chwilę są jakieś konkretne plany.

Swego czasu Kathleen Kennedy powiedziała, że wyciągnęli jeden wniosek po porażce Hana Solo: nie wolno obsadzać kluczowych postaci uniwersum nowymi aktorami. Z tego też powodu raczej nikt nie jest zainteresowany realizacją sequela i Lucasfilm ma inną wizję na Gwiezdne Wojny.