Handlował kontami z grami wideo. Usłyszał kilka tysięcy zarzutów

O tym, że handel kontami z grami jest nielegalny wiedzą wszyscy, zarówno sprzedający, jak i kupujący. Tzw. "dzielenie się kontem" za pieniądze to popularny proceder na internetowych serwisach aukcyjnych, a sprawcy do tej pory nie byli ścigani. Być może w niedalekiej przyszłości się to zmieni i przypadek 24-latka z Piekar Śląskich będzie prekursorem kolejnych działań służb.

Młody mężczyzna usłyszał blisko 9 tysięcy zarzutów karnych związanych z nielegalnym rozpowszechnianiem gier w wersji elektronicznej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

W wyniku przestępstwa, poszkodowana firma wyceniła straty na niespełna milion złotych - informuje Dariusz Dobrzański, oficer prasowy policji w Piekarach Śląskich

Jak podaje policja, 24-latek uprawiał handel kontami z grami w latach 2014-2018. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono u niego majątek o wartości 130 tysięcy zł.

Za zarzucane mężczyźnie przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności włącznie.