Twórca Hannibala chciałby zrobić nowe Milczenie owiec. W roli głównej widzi gwiazdę Spider-Mana i Diuny

fot. materiały prasowe

Reklama

Podczas Toronto International Film Festival zaprezentowano nowy film Bryana Fullera z Madsem Mikkelsenem w roli głównej, czyli Dust Bunny. Obaj współpracowali już ze sobą na planie serialu Hannibal, który do dziś cieszy się wielką popularnością. Został on jednak swego czasu skasowany pomimo protestów fanów i zaplanowanego ciągu dalszego historii.

Obcy: Ziemia - sezon 1, odcinek 6 - recenzja spoilerowa

Twórca Hannibala porozmawiał w tej sprawie z portalem Screen Rant w Toronto. Bryana Fullera zapytano o możliwą przyszłość serialu. Okazuje się, że ten miał plany na stworzenie limitowanego serialu, w którym kluczową rolę zagrałaby Zendaya.

Projektem moich marzeń byłoby zrobienie limitowanego serialu opartego na Milczeniu owiec z Madsem [Mikkelsenem] i Zendayą w roli Clarice Starling.

W przeszłości w tę rolę wcielało się kilka znakomitych aktorek na czele z Jodie Foster, ale można też wymienić Julianne Moore czy Rebeccę Breeds. Chcielibyście w przyszłości zobaczyć taki projekt z Hannibalem w wykonaniu Madsa Mikkelsena?