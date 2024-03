Gladiator - Hans Zimmer nie tworzył ścieżki dźwiękowej do sequela. Wreszcie znamy powód

DreamWorks/Universal

Hans Zimmer - to nazwisko już przejdzie do historii kina. Jego muzyka zachwyca i porusza widownię już od lat - od Króla lwa, przez Incepcję, aż do Diuny. Kompozytor nie wrócił jednak do tworzenia ścieżki dźwiękowej dla nadchodzącej kontynuacji Gladiatora. Zamiast niego, soundtrack zostanie napisany przez Harry'ego Gregsona-Williamsa. Co spowodowało taką decyzję?

Gladiator 2 - dlaczego Zimmer nie stworzył muzyki filmowej?

Wreszcie mamy odpowiedź na to pytanie - kompozytor dokonał nad nim refleksji w wywiadzie dla Curzona. Okazuje się, że przyczyną były trudności przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej remake'a Króla lwa. W przypadku tego filmu, nie potrafił stworzyć czegoś kompletnie nowego. Był w zasadzie zmuszony zrobić to samo, co w przypadku animacji z lat 90.

Diunie 2 - To naprawdę bardzo proste. Tworzyłem ten świat. I myślę, że zrobiłem to dobrze. A jedyne, co bym mógł zrobić, to nastawić się na próbę powtórzenia się (czego nie chciałbym), albo oddać się na rzeź dokonaną przez krytyków, którzy stwierdziliby, że nie zrobiłem tego tak dobrze, jak za pierwszym razem. Wmamy walkę gladiatorów, prawda? Oczywiście w Gladiatorze też taką mamy, więc nie mogłyby być bardziej różne!

Gladiator 2 - co wiadomo o filmie?

Historia rozgrywa się 20 lat po wydarzeniach z filmu Gladiator. Bohaterem jest Lucjusz Werus (w jedynce był dzieckiem i siostrzeńcem Commodusa), którego gra Paul Mescal. Oficjalnego opisu fabuły nie ma. Według plotek poznamy Lucjusza jako człowieka żyjącego w dziczy, który po raz ostatni widział swoją rodzinę 15 lat wcześniej. Powody takiego stanu rzeczy nie są znane.

Ważne role w filmie odgrywają Denzel Washington (bogaty handlarz bronią), Joseph Quinn (jeden z dwóch cesarzy Rzymu Caracalla), Fred Hechinger (jeden z dwóch cesarzy Rzymu Geta), Pedro Pascal, May Calamawy i Derek Jacobi. Z jedynki powraca jedynie Connie Nielsen jako Lucilla, matka Lucjusza.

Gladiator 2 - premiera w kinach 22 listopada 2024 roku.