Harley Quinn: A Very Problematic Valentine's Day Special - zwiastun walentynkowej produkcji ze świata popularnej animacji

fot. HBO Max

Harley Quinn: A Very Problematic Valentine's Day Special to specjalna, walentynkowa produkcja dziejąca się w świecie serialu animowanego Harley Quinn. Do sieci trafił zwiastun programu. Materiał możecie sprawdzić poniżej.

W produkcji Harley Quinn będzie próbowała sprawić, aby pierwsze walentynki jej i Ivy były niezapomniane. W tym czasie Bane będzie starał się zaimponować swojej nieoczekiwanej randce, a Clayface zaangażuje się w miłosne sprawy po nieudanej randce online.

Harley Quinn: A Very Problematic Valentine's Day Special - zwiastun

W obsadzie dubbingu znajdują się między innymi Kaley Cuoco jako Harley Quinn, Lake Bell jako Poison Ivy, Alan Tudyk jako Joker , Matt Oberg jako Kite Man, James Wolk jako Superman, Natalie Morales jako Lois Lane, Chris Diamantopoulos jako Aquaman, James Adomian jako Bane, Jim Rash jako Riddler, Vanessa Marshall jako Wonder Woman, Rachel Dratch jako Nora Fries, Josh Helman jako Kapitan Boomerang i Michael Ironside jako Darkseid.

Harley Quinn: A Very Problematic Valentine's Day Special - premiera produkcji w HBO Max 9 lutego.