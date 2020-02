Harley Quinn: Ptaki Nocy - jeszcze inny tytuł dla filmu w Japonii

Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) to zrealizowana na podstawie komiksów DC produkcja, która ukazuje, jak tytułowa bohaterka, Huntress, Black Canary i Renee Montoya ruszą na odsiecz nastoletniej Cassandrze Cain. Ze względu na dość słabe wyniki frekwencyjne na całym świecie zmieniono tytuł filmu na Harley Quinn: Ptaki Nocy. Wielu zastanawiało się, czemu od początku produkcja nie była w taki sposób nazwana, gdzie widać nacisk pierwsze skrzypce bohaterki granej przez Margot Robbie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w samym filmie.

Choć film nie może mówić o sukcesie finansowym, zostało jeszcze jedno miejsce, gdzie odbędzie się premiera. 20 marca widzowie w Japonii doczekają się debiutu tej produkcji na dużym ekranie i oni także otrzymają film ze zmienionym tytułem. W przypadku tego kraju jest to stała praktyka, amerykańscy marketingowcy starają się dopasować tytuły swoich produkcji do rynku. Tym razem tytuł brzmi Harley Quinn's Great Awakening: Birds of Prey. Raczej wątpliwe, że w kraju Kwitnącej Wiśni uda się podreperować wyniki w Box office.