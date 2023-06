Harrison Ford kończy z Indianą Jonesem. Czy przechodzi na aktorską emeryturę?

Źródło: materiały prasowe

Harrison Ford po raz kolejny potwierdził, że film Indiana Jones i artefakt przeznaczenia to jego pożegnanie się z rolą kultowego archeologa. Zaprzeczył jednak jakoby miał przejść na aktorską emeryturę. Aktor nie w ogóle takich planów.

Harrison Ford bez emerytury

- Nie planuję przejść na emeryturę. Nie czuję się dobrze, gdy nie pracuję. Kocham pracować. Uwielbiam czuć się użyteczny. Chcę być pomocny.

Przyznaje, że to ludzie, z którymi pracuje napędzają go i motywują do dalszej przygody z aktorstwem.

- To ludzie, z którymi możesz pracować. Intensywność i intymności tej kolaboracji - tłumaczy.

Harrison Ford ma jednak pełen kalendarz prac. Niedawno dołączył do MCU, w którym zastąpił zmarłego William Hurta w roli generała Rossa. Zagrał w filmie Kapitan Ameryka 4 i pojawi się w Thunderbolts, którego prace na planie zostały zablokowane przez strajk scenarzystów. Powróci też w 2. sezonie serialu Terapia bez trzymanki.

Indiana Jones 5 z Harrisonem Fordem w kinach już 30 czerwca.