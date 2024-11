Dlaczego Harrison Ford często ucina temat Red Hulka? Mamy jego odpowiedź

Fot. Materiały prasowe

Harrison Ford niedawno udzielił wywiadu przy okazji premiery serialu Shrinking na Apple TV, gdzie wcielił się w jedną z głównych postaci. W rozmowie został jednak poruszony gorący temat – Red Hulk.

Harrison Ford – wypowiedź na temat Red Hulka

Ford został zapytany o swoje wypowiedzi dotyczące roli Red Hulka. Przywołano tutaj fakt, że kiedy zostawał o coś zapytany, często kwitował temat zrzędliwym "nie wiem". Tym razem udało się jednak wyciągnąć z niego dłuższą wypowiedź, dlaczego często odpowiadał w taki sposób.

To znaczy, to jest uniwersum Marvela, a ja jestem tam jedynie na weekendową przepustkę. Jestem nowym marynarzem w tym mieście. Pokaż mi drogę, by wrócić do domu. Rozumiem atrakcyjność innych filmów, niż te, które robiliśmy w latach 80. i 90. Ogólnie nie mam nic do powiedzenia na ten temat. To jest stan, w jakim jesteśmy, a rzeczy się zmieniają, przekształcają i toczą dalej. Jesteśmy głupi, jeśli siadamy, żałując zmiany i nie bierzemy udziału. Biorę udział w nowej części biznesu, która, przynajmniej dla mnie, zapewnia widzom dobre doświadczenia. To mi się podoba.

Red Hulk grany przez Harrisona Forda pojawi się w najnowszej części Kapitana Ameryki, Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Premiera kinowa filmu w Polsce jest zaplanowana na 13 lutego 2025 roku.