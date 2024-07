Nowy złoczyńca w MCU. Kim jest Red Hulk, którego zobaczymy w Kapitanie Ameryce 4?

Marvel

W zwiastunie i plakatach do filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat mogliśmy zobaczyć pierwsze spojrzenie na nowego złoczyńcę w MCU. Kim jest komiksowy Red Hulk i jaką rolę przewidziało dla niego Marvel Studios w kinowym uniwersum?

Red Hulk - komiksowy origin

Podczas komiksowego wydarzenia World War Hulk grupa złoczyńców, znana jako Intelligencia, zebrała dość promieni gamma, by przemienić kogoś w Red Hulka. Do eksperymentu przekonali nikogo innego, jak generała „Thunderbolta” Rossa, jednego z największych przeciwników oryginalnego Hulka. Mężczyzna, który na tym etapie miał obsesję na punkcie swojego rywala, postanowił stać się tym, czego tak nienawidził, by go pokonać. Później pod tym pseudonimem występowały też takie postacie jak Robert Maverick i Joe Fixit, jednak MCU zdecydowanie wykorzysta pierwszą wersję.

Red Hulk - moce i umiejętności

Red Hulk, w przeciwieństwie do oryginalnego Hulka, ma czerwoną skórę. Nie ma oficjalnego wyjaśnienia, skąd ten kolor. Można się jednak domyśleć, że może to mieć symboliczny związek z jego unikalną umiejętnością podnoszenia swojej temperatury ciała do bardzo wysokich temperatur, zależenie od stopnia wściekłości.

Fot. Materiały prasowe

Poza tym zasadnicza różnica pomiędzy wersją Bannera i Rossa polegała na tym, że ten drugi mimo transformacji był w stanie zachować swoją inteligencję i osobowość. To już jednak nie jest problem dla Bannera z MCU, który od czasu Avengers: Endgame stał się mądrym i świadomym "Smart Hulkiem". Wielu fanów zastanawia się więc, czy być może Marvels Studios nie zamieni ich miejscami i w ekranowej wersji to Ross stanie się wypełnioną gniewem bestią. Byłoby to o tyle ciekawe, że bohater od początku nienawidził wszystkiego, co związane z Hulkiem, a ostatecznie sam nie byłby w stanie się kontrolować.

Red Hulk w MCU

Wprowadzenie Red Hulka do MCU może być też o tyle ciekawe, że w komiksach był tylko wojskowym, a z najnowszych zapowiedzi wynika, że na ekranie został nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Miałby więc o wiele większą władzę. Tutaj znowu wracamy do teorii, że w tej nowej wersji to Ross nie będzie w stanie się kontrolować, a nie Banner - na końcu zwiastuna widać zdemolowany Biały Dom. Nie wiadomo jednak, kto może stać za jego przemianą. W komiksach byli to The Leader i Intelligencia, więc jest duża szansa na to, że w MCU będzie podobne, skoro zostali już wprowadzeni.

