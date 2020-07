Hawkeye - serial MCU ma reżyserów

Marvel Studios

Jak donosi The Hollywood Reporter Marvel Studios wybrał pierwszych reżyserów serialu Hawkeye. Są to duet Bert (Amber Finlayson) i Bertie (Katie Ellwood), znani z filmu Troop Zero oraz serialu Wielka. Staną za kamerą kilku odcinków. Kilka odcinków wyreżyseruje również Rhys Thomas (Staten Island Summer, Towarzysz detektyw)

Jonathan Igla (Mad Men) jest autorem scenariusza serialu. Jeremy Renner powróci jako Clint Barton, który będzie mentorem nowej superbohaterki Kate Bishop. Na razie nie wiadomo, kto ją zagra, ale swego czasu były plotki wiążące Hailee Steinfeld z rolą.

Z uwagi na opóźnienia seriali MCU, na razie nie wiadomo, kiedy serial może mieć premierę.