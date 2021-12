Hawkeye - teaser 5. odcinka. Wyczekiwana postać w akcji!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney // Marvel Entertainment

Hawkeye to serial należący do MCU, który skupia się na postaciach Clinta Bartona (Jeremy Renner) i Kate Bishop (Hailee Steinfeld), czyli jego potencjalnej następczyni. Do tej pory na platformie Disney+ udostępniono 4 odcinki. Do sieci trafiło wideo promocyjne kolejnego epizodu, który zapowiada sporo akcji. Pojawia się w nim również Yelena Belova, która zadebiutowała w serialu w tym tygodniu. W postać, którą znamy z filmu Czarna Wdowa, wciela się Florence Pugh. W teaserze występuje w kilku urywkach, gdzie również zacięcie walczy w charakterystycznym białym kostiumie Czarnej Wdowy.

Poniżej możecie zobaczyć zapowiedź przedostatniego odcinka 1. sezonu serialu Hawkeye.

Hawkeye - zwiastun 5. odcinka

Hawkeye - zdjęcia i plakaty

Hawkeye

W obsadzie Hawkeye występują również: Tony Dalton, Vera Farmiga, Alaqua Cox, Fra Fee, Linda Cardellini i Piotr Adamczyk.

Hawkeye - premiera 5. odcinka 15 grudnia 2021 roku na Disney+, który jeszcze nie jest dostępny w Polsce.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.