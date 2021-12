Batman - tajemniczy kod Riddlera. Fan rozwiązał zagadkę

fot. Warner Bros.

Film Batman trafi na duże ekrany wiosną 2022 roku. Ma on mieć bardziej detektywistyczny klimat, w którym tytułowy bohater prawdopodobnie będzie próbować wyśledzić Człowieka-Zagadkę. Twórcy zaprosili fanów do podobnej zabawy. Jeden z fanów zamieścił zdjęcia promocyjnego, kinowego stojaka do produkcji, na którym znajduje się ciąg tajemniczych znaków. Można było je też dostrzec w zwiastunie.

Zagadkę rozszyfrował użytkownik Twittera - BlurayAngel. Twierdzi, że znaki tworzą zdanie w języku angielskim i hiszpańskim: "You are el rata alada", co oznacza "Jesteś skrzydlatym szczurem".

https://twitter.com/blurayangel/status/1469212985939746817

Warner Bros. opisuje film w reżyserii Matta Reevesa jako pełen akcji thriller, który przedstawia Batmana we wczesnych latach życia, starającego się zrównoważyć wściekłość ze sprawiedliwością, gdy bada niepokojącą tajemnicę, która sterroryzowała Gotham. W głównej roli występuje Robert Pattinson. W obsadzie znajdują się również Colin Farrell (Pingwin), Paul Dano (Riddler, czyli Człowiek-Zagadka), Zoë Kravitz (Kobieta Kot), Jeffrey Wright (Jim Gordon) oraz Andy Serkis (Alfred Pennyworth).

Batman - zdjęcia do nowego filmu DC

Batman - premiera 2 marca 2022 roku.

