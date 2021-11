Hawkeye - nowe zdjęcia. Czemu Echo dostała swój serial MCU?

fot. Disney+

Rhys Thomas jest jednym z reżyserów serialu Hawkeye. W rozmowie z GamesRader zapowiada, że debiut Jeleny, siostry Natashy aka Czarnej Wdowy, którą ponownie zagra Florence Pugh jest owiany tajemnicą. Nie może nic powiedzieć na temat tego, jak spotka się z Clintem i do czego dojdzie, ale sugeruje wyraźnie, że będzie to konfliktowa sytuacja z uwagi na wydarzenia z przeszłości, z którymi Hawkeye mierzy się w serialu.

- Znamy ich przeszłość i wiemy, co wydarzyło się w Końcu gry. Wiemy też, że w pierwszych dwóch odcinkach Clint zmaga się z konsekwencjami swojej przeszłości. Nie mogę jednak nic powiedzieć o tym, jak się spotkają. Udajmy, że nie wiem.

Jeremy Renner w rozmowie z Associated Press wyjawia, że uwielbia świąteczny klimat serialu Hawkeye. Normalnie nie jest tak bardzo podekscytowany oglądaniem czegoś, w czym gra, ale tutaj planuje to zrobić z rodziną. Sam uwielbia święta, więc oglądanie świątecznych rzeczy to coś, co lubi, więc stąd jego chęć wspólnego seansu Hawkeye'a.

Hawkeye oparty jest na komiksach Davida Aji i Matta Fractiona. Wyjawiono, że ten drugi pełnił rolę producenta konsultującego przy serialu. Sam Fraction wyjawił to w jednym z wywiadów. Był nawet plan, aby miał cameo w roli jednego ze zbirów, ale pandemia koronawirusa oraz sprawy prywatne pokrzyżowały plany.

Hawkeye - galeria

Hawkeye

Alaqua Cox jest debiutantką, która wciela się w postać Echo. Tak bardzo zaimponowała Marvel Studios, że ogłoszono jej solowy serial. Tak tłumaczy to producentka Trinh Tran z Marvel Studios. Cox nie miała żadnego doświadczenia aktorskiego, a o castingu do roli Echo dowiedziała się podczas pracy w magazynie.

- Jest niezwykła twardzielką w serialu. Zaimponowała nam wszystkim swoją determinacją i ciężką pracą, aby upewnić się, że jej postać Mayi Lopez będzie taka, jak wszyscy oczekują. Na początku było trochę stresu, ponieważ Alaqua nie była częścią branży filmowej. Wzięcie kogoś świeżego i danie postacie takiej jak Maya Lopez to naprawdę wymagające wyzwanie. Sprostała mu, ciężko pracowała i udowodniła, że głucha postać może być częścią MCU i superbohaterką na własnych prawach.

Hawkeye - premiera 24 listopada 2021 roku w Disney+.