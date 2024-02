Hayao Miyazaki i jego nietypowy sposób podziału. Dzielił animatorów względem ich... grupy krwi

fot. NHK

Reklama

Shinsaku Kozuma udzielił wywiadu dla Full Frontal, gdzie dokonał refleksji nad swoją życiową karierą - od pracy nad Yu Yu Hakusho do angażu w wielu produkcjach związanych z Final Fantasy. Wisienką na torcie były jego anegdoty z czasów, gdy pracował dla studia Ghibli z Hayao Miyazakim. Oprócz nakładania wysokich kar za spóźnienia, reżyser wierzył w przesąd, że grupa krwi determinuje osobowość człowieka.

Kozuma o pracy z Hayao Miyazakim

Tak animator wspomina współpracę z Miyazakim i jego wyjątkowe praktyki w miejscu pracy.

- Kary za spóźnianie były naprawdę wysokie! A Miyazaki faktycznie sprawdzał, kiedy wszyscy wchodzili i wychodzili. Zawsze siedział najbliżej drzwi, więc wszystko widział. To on decydował także o tym, kto i gdzie będzie siedzieć. Naprawdę wierzy w to, że grupy krwi wpływają na osobowość, dlatego osoby z grupą B siedziały osobno od tych z grupą A.

Ten przesąd jest popularny wśród Japończyków. Zgodnie z nim, osoby z grupą A są "wrażliwymi perfekcjonistami, umiejącymi pracować zespołowo, ale potrafiącymi się łatwo denerwować". Natomiast grupa B świadczy o "wesołości, ale także o indywidualności, samolubności oraz ekscentryczności". Według danych BBC, książki o osobowościach determinowanych przez grupę krwi sprzedały się w ponad pięciu milionach egzemplarzy w Japonii.