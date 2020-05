HBO GO - nowości w czerwcu 2020. Pełna lista filmów i seriali

Disney

HBO GO prezentuje listę nowości jeśli chodzi o filmy i seriale na czerwiec 2020. Wiele z nowych propozycji zapowiada się interesująco, a powracające tytuły podsycają atmosferę oczekiwania wśród fanów. W czerwcu pojawi się możliwość ponownego otwierania kin, choć jeszcze nie wszystkie sieci będą do dyspozycji widzów. Dlatego też warto przyjrzeć się temu, co do zaoferowania ma HBO GO. Otrzymamy m.in. produkcję HBO Europe pt. W domu, która przedstawi widzom spojrzenie hiszpańskich reżyserów na ludzką codzienność w czasach pandemii koronawirusa. Będzie to pięć historii nakręconych za pomocą telefonów komórkowych przez pięciu reżyserów, którzy - zamknięci w domu - postawili sobie pytanie kim tak naprawdę jesteśmy. W nadchodzącym miesiącu nie zabraknie także nowości filmowych, wśród których znajdzie się m.in. kontynuacja kinowego hitu z Angeliną Jolie i Elle Fanning w rolach głównych Czarownica 2.

W nadchodzącym miesiącu do serwisu trafi także serial Tropiciele, który jest wielowątkowym thrillerem akcji ze zorganizowaną przestępczością, przemytem diamentów i międzynarodowym terroryzmem w tle. Wśród filmowych nowości widzowie otrzymają Gdzie jesteś, Bernadette? oraz dokument zatytułowany Pollywood, czyli historia osobistej podróży do Ameryki, jaką reżyser dokumentu Paweł Ferdek odbył śladami założycieli Hollywood mających polskie korzenie.

Tytuł filmu/serialu Data premiery w HBO GO To wiem na pewno, odc. 4 1 czerwca Billions V, odc. 5 1 czerwca Axios III, odc. 5 1 czerwca Niepewne IV, odc. 8 1 czerwca Obsesja Eve III, odc. 8 1 czerwca Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 13 1 czerwca Pingu w mieście II, odc. 1-26 (cały sezon) 1 czerwca Czarownica 2 1 czerwca Krętacze 1 czerwca Niemoralna propozycja 1 czerwca Ostatni władca wiatru 1 czerwca Artem Silendi 1 czerwca Cała twoja 1 czerwca Cel 1 czerwca Chuchotage 1 czerwca Citipati 1 czerwca Czarne godziny 1 czerwca Legionista 1 czerwca List miłosny 1 czerwca Łapacz deszczu 1 czerwca Mazepa 1 czerwca Niesamowita szafa doktora Steina 1 czerwca Noc na stojąco 1 czerwca Ostatnie wezwanie 1 czerwca Pieśń ropuchy 1 czerwca Piętro X 1 czerwca Port 1 czerwca Pozytywka 1 czerwca Schowany czy nie – szukam! 1 czerwca Śnieg na wodę 1 czerwca Świadomość przechodnia 1 czerwca Trzy dni 1 czerwca Wale 1 czerwca Widok z góry 1 czerwca Stargirl, odc. 3 2 czerwca Co robimy w ukryciu II, odc. 8 (wersja z lektorem) 2 czerwca Roswell, w Nowym Meksyku II, odc. 11 2 czerwca Love Life, odc. 4-6 3 czerwca Zakochana złośnica 3 czerwca Mrs. America, odc. 9 (wersja z lektorem) 4 czerwca Syrena III, odc. 9 (wersja z lektorem) 4 czerwca Co robimy w ukryciu II, odc. 9 (wersja wyłącznie z napisami) 4 czerwca LEGO Friends: Girls on a Mission, odc. 1-16 (cały sezon) 4 czerwca LEGO Ninjago: Mistrzowie Spinjitzu VII, odc. 1-10 (cały sezon) 4 czerwca Do szaleństwa 4 czerwca Colectiv 4 czerwca We're Here, odc. 6 5 czerwca Legenda telewizji 5 czerwca Legenda telewizji 2: Kontynuacja 5 czerwca Na planie 5 czerwca W domu, odc. 1-5 (cały sezon) 6 czerwca Tropiciele, odc. 1 6 czerwca Betty, odc. 6 6 czerwca Kongo 6 czerwca Super 8 6 czerwca Dom grozy: Miasto Aniołów, odc. 7 7 czerwca Współczesna rodzina XI, odc. 18 7 czerwca Late Night 7 czerwca Melancholijna dziewczyna 7 czerwca Yvonne Orji: Mamo, udało się! 7 czerwca Mogę cię zniszczyć, odc. 1 8 czerwca To wiem na pewno, odc. 5 8 czerwca Axios III, odc. 6 8 czerwca Billions V, odc. 6 8 czerwca Niepewne IV, odc. 9 8 czerwca Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 14 8 czerwca Gdyby tylko 8 czerwca Szalona kapela 8 czerwca Stargirl, odc. 4 9 czerwca Co robimy w ukryciu II, odc. 9 (wersja z lektorem) 9 czerwca Roswell, w Nowym Meksyku II, odc. 12 9 czerwca Love Life, odc. 7-10 10 czerwca Co robimy w ukryciu II, odc. 10 (wersja wyłącznie z napisami) 11 czerwca CBGB 11 czerwca Na planie 12 czerwca LEGO Friends: Girls on a Mission II, odc. 1-26 (cały sezon) 12 czerwca LEGO Ninjago: Mistrzowie Spinjitzu VIII, odc. 1-10 (cały sezon) 12 czerwca LEGO Ninjago: Mistrzowie Spinjitzu IX, odc. 1-10 (cały sezon) 12 czerwca Tropiciele, odc. 2 13 czerwca Balon 13 czerwca Jaskółki z Kabulu 13 czerwca Dom grozy: Miasto Aniołów, odc. 8 14 czerwca Policja i rasizm 14 czerwca Bliźniak 14 czerwca Wuj 14 czerwca Pollywood 14 czerwca Mogę cię zniszczyć, odc. 2 15 czerwca To wiem na pewno, odc. 6 15 czerwca Axios III, odc. 7 15 czerwca Billions V, odc. 7 15 czerwca Niepewne IV, odc. 10 15 czerwca Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 15 15 czerwca Dafne 15 czerwca Rycerz Pierwszej Damy 15 czerwca Roswell, w Nowym Meksyku II, odc. 13 16 czerwca Syrena III, odc. 10 (wersja wyłącznie z napisami) 16 czerwca Stargirl, odc. 5 16 czerwca Syrena III, odc. 10 (wersja z lektorem) 18 czerwca Guru miłości 18 czerwca Czeka nas chaos 19 czerwca LEGO Ninjago: Mistrzowie Spinjitzu X, odc. 1-4 (cały sezon) 19 czerwca LEGO Ninjago: Sekrety zakazanego Spinjitzu, odc. 1-30 (cały sezon) 19 czerwca Na planie 19 czerwca Tropiciele, odc. 3 20 czerwca Mo 20 czerwca Drań, tchórz, ofiara: Historia Roya Cohna 20 czerwca Dom grozy: Miasto Aniołów, odc. 9 21 czerwca Bóg fortepianu 21 czerwca Gdzie jesteś, Bernadette? 21 czerwca Perry Mason, odc. 1 22 czerwca Axios III, odc. 8 22 czerwca Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 16 22 czerwca Przyjęcie urodzinowe 22 czerwca Love story 22 czerwca Mogę cię zniszczyć, odc. 3 23 czerwca Stargirl, odc. 6 23 czerwca Ladykillers, czyli zabójczy kwintet 25 czerwca Transhood 25 czerwca Święty wyścig 25 czerwca Doom Patrol II, odc. 1-3 26 czerwca LEGO Marvel Spider-Man: Wkręcony w Venoma 26 czerwca LEGO Marvel Super Bohaterowie: Avengers znowu zjednoczeni 26 czerwca LEGO Marvel Super Bohaterowie: Czarna Pantera: Wakanda ma kłopoty 26 czerwca LEGO Marvel Super Bohaterowie: Strażnicy Galaktyki: Nikczemny plan Thanosa 26 czerwca LEGO Marvel Super Bohaterowie: Doładowani na maksa 26 czerwca No Escape 26 czerwca Na planie 26 czerwca Tropiciele, odc. 4 27 czerwca Pani Lowry i Syn 27 czerwca Czas wojny 27 czerwca Dom grozy: Miasto Aniołów, odc. 10 28 czerwca Lista 28 czerwca Topielisko. Klątwa La Llorony 28 czerwca Zombieland: Kulki w łeb 28 czerwca Obsesja zbrodni, odc. 1 29 czerwca Perry Mason, odc. 2 29 czerwca Axios III, odc. 9 29 czerwca Czarny poniedziałek II, odc. 7 29 czerwca Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 17 29 czerwca Wszystko jest możliwe 29 czerwca Zwyczajne szczęście 29 czerwca Mogę cię zniszczyć, odc. 4 30 czerwca Stargirl, odc. 7 30 czerwca