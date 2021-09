HBO GO - premiery na październik 2021. Pełna lista filmów i seriali

materiały prasowe

Październik 2021 w HBO GO zapowiada się bardzo interesująco. W połowie miesiąca zadebiutuje 3. seria nagrodzonego Złotym Globem serialu Sukcesja. Ponadto z nowymi sezonami powrócą Młody Sheldon, Batwoman, Niepewne, Pohamuj entuzjazm, We're Here i All American. Na uwagę zasługuje nowy serial Angela Black, który opowiada o pogodzonej ze swoim losem i poczuciem uwięzienia w małżeństwie kobiecie. Pewnego dnia kontaktuje się z nią prywatny detektyw, by obnażyć przed nią kilka przerażających prawd dotyczących jej agresywnego męża. Na HBO GO trafią również wszystkie sezony popularnej Plotkary, włącznie z jej sequelem z 2021 roku.

Na miłośników kina superbohaterskiego będą czekać takie tytuły jak Logan: Wolverine, obie części Deadpoola oraz Green Lantern. Na platformę trafi również trylogia Kac Vegas. Warto zwrócić uwagę na film Gniazdo, w którym Jude Law jako odnoszący sukcesy biznesmen przenosi swoją rodzinę z USA do rodzinnej Anglii. Gdy wizja zarobienia dużych pieniędzy zaczyna powoli się oddalać, jego z pozoru szczęśliwe małżeństwo zostaje wystawione na próbę. Kolejną ciekawą propozycją jest nominowana do Złotego Globu za scenariusz i reżyserię produkcja Zwierzęta nocy, w której występują Amy Adams i Jake Gyllenhaal. Nowością na platformie będzie też film Pomoc ze znaną z serialu Obsesja Eve Jodie Comer w roli głównej.

Fanów Jamesa Bonda powinien zainteresować krótki dokument Być jak James Bond. W nim Daniel Craig podzieli się szczerymi wspomnieniami z jego 15-letniej przygody z ikoniczną rolą agenta 007.

HBO GO przygotowało w październiku również bogatą ofertę dla najmłodszych widzów. Będą mogli obejrzeć znakomite filmy W głowie się nie mieści, Wall-E, trzy filmy o Autach, Krainę lodu II, Króla Lwa, Potwory i spółkę czy Ratatuj. W serwisie pojawią się również nowe odcinki Ben 10.

Więcej informacji o nowościach VOD na stronie vod.naekranie.pl

HBO GO - premiery na październik 2021

1 października

Co robimy w ukryciu - sez. 3, odc. 6

Tom i Jerry Show - sez. 4, odc. 1-78

Alice i Lewis, odc. 29-51

Być jak James Bond

Pomoc

Kamień, papier i nożyce

Kac Vegas

Kac Vegas w Bangkoku

Kac Vegas 3

Na planie, odc. 924

2 października

Milion małych kawałków

3 października

Nie ma ojców w Kaszmirze

Zwierzęta nocy

4 października

Sceny z życia małżeńskiego, odc. 4

Rodzina nuklearna, odc. 2

Work in progress - sez. 2, odc. 9

Billions - sez. 5, odc. 12

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem - sez. 8, odc. 25

Jack Reacher: Jednym strzałem

Jack Reacher: Nigdy nie wracaj

Mia pragnie zemsty

Aladyn

Auta

Auta 2

Auta 3

Kraina lodu II

Król Lew

Księga dżungli

Merida Waleczna

Naprzód

Odlot

Potwory i spółka

Ratatuj

Uniwersytet Potworny

W głowie się nie mieści

Wall-E

5 października

Słowo na L: Generacja Q - sez. 2, odc. 9

Roswell, w Nowym Meksyku - sez. 3, odc. 11

6 października

Sport równych szans, odc. 4

Stargirl - sez. 2, odc. 9

Masza

7 października

Doom Patrol - sez. 3, odc. 5

I oto jesteś

8 października

Młody Sheldon

Co robimy w ukryciu - sez. 3, odc. 7

Bob Costas, odc. 2-3

Królikula, odc. 1-40

Świt

Na planie, odc. 925

9 października

Deadpool

Deadpool 2

Green Lantern

Lorelei

10 października

Axios - sez. 4, odc. 13

Ben 10 - sez. 3, odc. 1-52

Ben 10 - sez. 4, odc. 36-37

Jeszcze jest czas

Siostry w ogniu

11 października

Rodzina nuklearna, odc. 3

Sceny z życia małżeńskiego, odc. 5

Work in progress - sez. 2, odc. 10

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem - sez. 8, odc. 26

Rozdzieleni: Dramat na granicy

Wielki apetyt

12 października

We're Here

Słowo na L: Generacja Q - sez. 2, odc. 10

Roswell, w Nowym Meksyku - sez. 3, odc. 12

13 października

Stargirl - sez. 2, odc. 10

14 października

Batwoman

Doom Patrol - sez. 3, odc. 6

Ten jedyny

15 października

Młody Sheldon - sez. 5, odc. 2

Co robimy w ukryciu- sez. 3, odc. 8

Wampiry: Dziedzictwo - sez. 3, odc. 17

Niesamowity świat Gumballa - sez. 4, odc. 1-40

Świt żywych trupów

Na planie, odc. 926

16 października

Syn

17 października

Axios - sez. 4, odc. 14

Crescendo

Głębia strachu

Logan: Wolverine

18 października

Sukcesja

Jezus z Montrealu

Niepamięć

19 października

We're Here - sez. 2, odc. 2

Roswell, w Nowym Meksyku - sez. 3, odc. 13

20 października

Stargirl - sez. 2, odc. 11

21 października

Batwoman - sez. 3, odc. 2

Doom Patrol - sez. 3, odc. 7

Boże, ale z ciebie dupek

22 października

Młody Sheldon - sez. 5, odc. 3

Co robimy w ukryciu - sez. 3, odc. 9

Wampiry: Dziedzictwo - sez. 3, odc. 18

Jaś Fasola: Serial animowany - sez. 3, odc. 1-26

Victor i Valentino - sez. 2, odc. 20-38

Bracia we krwi

Na planie, odc. 927

23 października

Ave, Cezar!

Odpowiedzialność

Okrucieństwo nie do przyjęcia

Raport mniejszości

Zakładnik

24 października

Axios - sez. 4, odc. 15

200 metrów

Interstellar

25 października

Niepewne

Pohamuj entuzjazm

Sukcesja - sez. 3, odc. 2

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem - sez. 8, odc. 27

Noc pełna magii

26 października

All American

Angela Black

Plotkara

Plotkara - sez. 1, odc. 1-18

Plotkara - sez. 2, odc. 1-25

Plotkara - sez. 3, odc. 1-22

Plotkara - sez. 4, odc. 1-22

Plotkara - sez. 5, odc. 1-24

Plotkara - sez. 6, odc. 1-10

We're Here - sez. 2, odc. 3

27 października

Bob Costas, odc. 4

Stargirl - sez. 2, odc. 12

28 października

Batwoman - sez. 3, odc. 3

Doom Patrol - sez. 3, odc. 8

Przygotowania, żeby być razem przez czas nieokreślony

29 października

Młody Sheldon - sez. 5, odc. 4

Co robimy w ukryciu - sez. 3, odc. 10

Wampiry: Dziedzictwo - sez. 3, odc. 19

Scooby-Doo i... zgadnij kto? - sez. 2, odc. 14-26

Steven Universe - sez. 5, odc. 1-28

Steven Universe: Film

Wilk ze Snow Hollow

Na planie, odc. 928

30 października

Otto Barbarzyńca

Steve Jobs

31 października

Axios - sez. 4, odc. 16

Zapomniane drogi

Gniazdo