HBO GO wycofuje wsparcie dla starszych telewizorów i konsol

HBO

HBO czyści swoje portfolio produktowe i zawiesza rozwój aplikacji HBO Go dla starszych urządzeń. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez operatora kablowego Asta-Net aplikacja nie będzie już rozwijana na części odbiorników od Samsunga i LG oraz konsolach Sony PlayStation 3.

W przypadku telewizorów Samsunga problem dotknie posiadaczy urządzeń z systemem operacyjnym Orsay oraz system Tizen z 2015 roku bądź starszym. Jeśli zaś o LG mowa, to zagrożone są telewizory napędzane systemem webOS w wersji do 3.5. Od 21 września 2021 roku korzystanie na tych sprzętach z HBO Go nie będzie możliwe, chyba że wyposażymy się w przystawkę telewizyjną obsługującą wspomnianą aplikację.

Nie jest to pierwszy przypadek wycofania aplikacji VoD ze starszych urządzeń, na podobny ruch pod koniec 2019 roku zdecydowała się platforma Netflix. Wówczas zrezygnowano jednak z obsługi znacznie bardziej wiekowych sprzętów takich jak inteligentne telewizory Samsunga wyprodukowane w 2010 oraz 2011 roku, kiedy branża smart TV dopiero raczkowała.

Warto jednak mieć w pamięci dynamiczny rozwój platformy HBO Max, która docelowo ma wyprzeć HBO Go. Nie można wykluczyć, że wygaszanie wspomnianej tu aplikacji jest związane ze zmianą modelu biznesowego korporacji. Już pod koniec października 2021 roku nowa usługa trafi do Hiszpanii oraz krajów skandynawskich, a w 2022 pojawi się na innych europejskich rynkach w tym m.in. w Polsce.