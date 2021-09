Pingwin - prace nad serią HBO Max trwają. Skorumpowane Gotham

Fot. deadline.com

Pingwin, znany też jako Oswald Chesterfield Cobblepot, to szef mafii i jeden z czołowych złoczyńców ze świata Batmana. Mogliśmy w tej roli zobaczyć już takich aktorów Danny DeVito czy Robin Lord Taylor. Zaś w 2022 roku w kultową postać wcieli się Colin Farrell w filmie Batman. HBO Max ma już na swoim koncie wiele projektów związanych z uniwersum DC, ale teraz będzie pracować nad serią właśnie z tym kultowym łotrem. Projekt jest we wczesnej fazie rozwoju, a odpowiadać będą za niego Dylan Clark i Matt Reeves. Projekt Pingwin dołączy do serii showrunnerskiej Joe'a Bartona, która rozgrywa się w Gotham. Będzie miał ukazać korupcję w mieście, jak i skupić się na działaniu policji.

Pingwin DeVito autorstwa Franka Quietly.

Reeves stwierdził, że ta seria będzie prequelem do Batman Year Two, a rozgrywać się będzie w Batman Year One, gdy zamaskowany i samozwańczy stróż prawa zaczyna zajmować się miastem. Jednak HBO Max odmówiło komentarza. Nie wiadomo też, czy w produkcji zobaczymy Colina Farrella jako Pingwina.

W projekt Pingwin zaangażowani są Reeves’ 6th and Idaho, Dylan Clark Productions, DC Entertainment i Warner Bros. Television. Produkcja ma być w stylu Scarface.