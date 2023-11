HBO Max. W 2024 powróci Tokyo Vice, Huck, Industry i wiele innych

foto. naEKRANIE.pl

W Nowym Jorku odbył się Showcase Max dla dziennikarzy z całego świata. 2 listopada mieliśmy okazję uczestniczyć w evencie, na którym Casey Bloys, Chairman & CEO, ogłosił, jakie seriale znajdujące się obecnie w katalogu platformy i kanału HBO Max będą kontynuowane w 2024 i 2025 roku. Oprócz The Last of Us czy Ród Smoka na liście znajdą się inne produkcje, które zgromadziły rzesze fanów.

Okazuje się, że:

Życie seksualne studentek wróci z 3. sezonem;

Pohamuj entuzjazm wróci (z ostatnim już) 12. sezonem;

Komediantki wrócą 3. sezonem;

Genialna przyjaciółka powróci z 4. sezonem, który będzie ostatnim;

Branża powróci z 3. sezonem (do obsady dołączy Kit Harington);

I tak po prostu powróci z 3. sezonem (jeszcze nie wiadomo kiedy, bo serial dopiero od tygodnia ma skompletowany writers room);

Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny powrócą z 2. sezonem.

Casey Bloys zapewnił, że nowe ustalenia po 148-dniowym strajku scenarzystów nie odbiją się negatywnie na liczbie nowych projektów. Powiedział, że wynegocjowano wyższe stawki, więc koszty produkcji nie będą miały wpływu na to, ile seriali zamówi stacja.