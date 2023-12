HBO nakręci film o George'u Santosie. Twórcą jest producent wykonawczy Sukcesji

fot. TalkTV, Fox Nation // zrzut ekranu z wideo YT z kanału Piers Morgan Uncensored

HBO Films nabyło prawa do nowej książki autorstwa Marka Chiusano pt. The Fabulist: The Lying, Hustling, Grifting, Stealing, and Very American Legend of George Santos, która ukazała się na rynku 28 listopada 2023 roku. Na jej podstawie powstanie film o wspomnianym kongresmenie, którego kariera polityczna rozwijała się w błyskawicznym tempie i równie szybko dobiegła końca.

Informację podano tuż po tym, jak dwa dni temu polityk został wyrzucony z Kongresu. Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych zdecydowała się na jego usunięcie z powodu przestępstw finansowych oraz defraudacji środków przeznaczonych na kampanię wyborczą. Oskarżono go również o kradzież tożsamości oraz sfabrykowanie życiorysu i pochodzenia. Według książki fundusze darczyńców wydał na subskrypcję w witrynie OnlyFans i zabiegi botoksem. Santos nie przyznał się do stawianych mu zarzutów.

Film, który jest w fazie rozwoju, opisywany jest jako kryminalistyczne, mroczne i komiczne spojrzenie na szalony, bezprecedensowy wyścig o miejsce w Kongresie na Long Island. Ma opowiedzieć historię o podróży człowieka znikąd w stylu Gatsby'ego, który wykorzystał system, wypowiedział wojnę prawdzie i oszukał jedną z najbogatszych dzielnic w kraju, aby spełnić swój amerykański sen.

Twórcą serialu jest Frank Rich, który był producentem wykonawczym Figurantki oraz Sukcesji. Scenariusz napisał Mike Makowsky (Bad Education). Obaj będą pełnić funkcję producentów wykonawczych, a Chiusano będzie konsultantem produkcji.