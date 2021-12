The Unbearable Weight of Massive Talent - zwiastun filmu Nicolasa Cage'a w roli Nicolasa Cage'a .Co tu się dzieje?

fot. Katalin Vermes

The Unbearable Weight of Massive Talent to bardzo specyficzna komedia, dając widzom dużą dawkę metahumoru. Nicolas Cage wciela się w fikcyjną wersję Nicolasa Cage'a, który w pełnym akcji i humoru filmie musi robić rzeczy, jakich się nigdy nie spodziewał.

The Unbearable Weight of Massive Talent - zwiastun

The Unbearable Weight of Massive Talent - o czym film?

Nicolas Cage musi przyjąć propozycje goszczenia na urodzinach niebezpiecznego superfana (Pedro Pascal), za co dostanie milion dolarów. Sprawy przybierają zaskakujący obrót, gdy Nicolas Cage zostaje zwerbowany przez agentkę CIA (Tiffany Haddish), która zmusza go do wprowadzenie w życie rzeczy z krążących o nim legend. Musimy wcielić się w najsłynniejsze postacie ze swojej kariery, aby uratować siebie i swoich bliskich.

W obsadzie są Nicolas Cage, Pedro Pascal, Sharon Horgan, Ike Barinholtz, Alessandra Mastronardi, Jacob Scipio, Lily Sheen, Neil Patrick Harris i Tiffany Haddish. Reżyserem i scenarzystą jest Tom Gormican, znany z filmu Ten niezręczny moment oraz serialu Agenci paranormalni.

The Unbearable Weight of Massive Talent - premiera w USA odbędzie się 22 kwietnia 2022 roku.

