Hearthstone: Pochód Króla Lisza - oto karta z nadchodzącego dodatku. Astalor pokazuje potęgę Manomanii

fot. Blizzard Entertainment

Firma Blizzard Entertainment zdecydowała się na ujawnienie jednej z kart z Pochodu Króla Lisza, czyli nadchodzącego rozszerzenia Hearthstone. Jest nią Astalor Krwawoprzysiężca i wybór akurat tej karty do promowania dodatku wydaje się być całkowicie zrozumiały. Jej specjalny efekt świetnie obrazuje bowiem działanie nowego słowa kluczowego, Manomanii, która zwiększa moc umiejętności, jeśli gracz posiada określoną liczbę punktów many.

Po zagraniu Astalora Krwawoprzysiężcy do ręki gracza trafia kolejna karta, Astalor Obrońca, a mając cztery punkty many aktywowany jest efekt, skutkujący zadaniem wrogowi dwóch punktów obrażeń. Obrońca z kolei dodaje do ręki Astalora Ogniowładnego, a użytkownik z siedmioma punktami many dostaje dodatkowo pięć punktów pancerza. Ostatnia z kart jest zdecydowanie najpotężniejsza. Astalor Ogniowładny kosztuje aż osiem punktów many i zadaje 8 punktów obrażeń rozdzielonych pomiędzy wszystkich wrogich stronników. Jeśli jednak w momencie zagrywania go będziecie posiadać10 punktów many, to stronnik ten zada łącznie aż 16 punktów obrażeń!

W poniższej galerii możecie zapoznać się z wszystkimi trzema kartami i dokładnym opisem ich mocy.

Hearthstone: Pochód Króla Lisza - Astalor Krwawoprzysiężca

Hearthstone: Pochód Króla Lisza - premiera już 6 grudnia.