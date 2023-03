Nowy Hellboy - twórca komiksu o filmie. Ta różnica względem poprzednich go bardzo cieszy

materiały prasowe

Mike Mignola, twórca komiksowego Hellboya, pracuje nad nową kinową adaptacją. Jest on autorem scenariusza razem z Chrisem Goldenem, ale reżyser Brian Taylor wprowadził też swoje poprawki. Wyjawił w rozmowie z Variety, że niedawno czytał najnowszą wersję scenariusza po poprawkach reżysera. Potwierdza, że oparty jest on na jego ulubionym komiksie Hellboy: Lichwiarz. Uważa on, że jest to jedna z najlepszych rzeczy, jakie napisał.

Nowy Hellboy to horror

Mignola bardzo cieszy się, że reżyser Brian Taylor chce zrobić z tego pełnokrwisty horror. To w porównaniu do poprzednich filmów opartych na komiksach o Hellboyu jest znaczącą zmianą.

- Jego zamiarem jest zrobienie horroru, więc to będzie fajne. Wczoraj czytałem nową wersję scenariusza i zdecydowanie to kategoria wiekowa R. Jest to pierwszy scenariusza Hellboya, który wywołał u mnie taką reakcję: "to horror!" To coś, czego zawsze chciałem. Taylor nie ma reputacji jako reżyser horrorów, ale do tej pory mieliśmy dwóch reżyserów horrorów za sterami Hellboya i nigdy nie dostaliśmy horroru.

Dodaje, że przez lata tłumaczył twórcom, że jeśli chcą zrobić Hellboya, niech to będzie mały film.

Idealną historią na taki film jest mój ulubiony Lichwiarz. Jest to jedna z najlepszych rzeczy, jakie napisałem. Do tego przepięknie zilustrowana przez Richarda Corbena. Jest to historia, która nie wymaga miliona różnych postaci. Wszyscy zgodzili się od początku: "tak, chcemy zekranizować tę historię". Pod kątem budżet to dobra wiadomość, bo taka historia wymaga mniejszego budżetu. Nie jest to geneza Hellboya, ani nie jest to Hellboy ratujący świat. To subtelna, mroczna, mała historia w klimacie folkowego horroru.

materiały prasowe

Hellboy: Lichwiarz - o czym jest komiks?

Historia rozgrywa się w 1956 roku w Wirginii Zachodniej, w której Hellboy natrafia na mężczyznę imieniem Tom. Jest on osobą, która w młodości sprzedała swoją duszę demonowi znanemu jako Lichwiarz. Hellboy i Tom łączą siły, by stawić czoło demonowi w Appalachach.

Zobacz także:

Hellboy: The Crooked Man - data premiery nie została ustalona. Prace na planie ruszą jeszcze w marcu 2023 roku.