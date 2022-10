Henry Cavill powraca jako Superman! Aktor otwarcie potwierdza!

fot. materiały prasowe

Henry Cavill wrócił do roli Supermana w scenie po napisach Black Adama. Z informacji mediów wiemy, że aby to zrobić, podpisał jednorazową umowę. Teraz aktor otwarcie odniósł się do powrotu w mediach społecznościowych wyraźnie obiecując, że to tylko przedsmak tego, co nadchodzi!

Henry Cavill - powrót Supermana!

- To bardzo mały przedsmak tego, co nadchodzi, moi przyjaciele. Świt nadziei odnowiony. Dziękuję za waszą cierpliwość. Zostanie ona wynagrodzona.

W opublikowanym wideo Cavill tłumaczy, że czekał z opublikowaniem do końca weekendu premierowego Black Adama, aby widzowie mogli doświadczyć powrotu Supermana.

Nieoficjalnie mówi się, że w planach jest Człowiek ze stali 2, ale nie jest wykluczone, że skoro już otwarcie Henry Cavill potwierdza powrót, jest tego więcej. Na pewno nie zrobiłby tego bez podpisania kontraktu i pewności, że nie jest to jednorazowy występ.

Przypomnijmy, że kluczową rolę w przekonaniu szefostwa Warner Bros. Discovery do ściągnięcia Henry'ego Cavilla z powrotem do roli Supermana odegrał sam Dwayne Johnson. Według jego relacji trwało to sześć lat, a były szef DC Films Walter Hamada mu otwarcie odmawiał.

Scena po napisach Black Adama została nakręcona we wrześniu 2022 roku.