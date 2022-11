Wiedźmin - Henry Cavill chciał odejść wcześniej? Pierwsze przecieki o powodach decyzji

źródło: Ew.com

Pierwsze przecieki o powodach decyzji Henry'ego Cavilla pochodzą od niezawodnego portalu Redanian Intelligence. Ich doniesienia o serialu Wiedźmin zawsze się sprawdzały. Opublikowali oni obszerny raport, który rzuca trochę światła na to, dlaczego Henry Cavill zrezygnował z Wiedźmina.

Wiedźmin bez Henry'ego Cavilla

Portal Redanian Intelligence dowiedział się, że zmiana aktora w roli Geralta była bardzo prawdopodobna latem 2021 roku, gdy 2. sezon był w postprodukcji, a 3. seria jeszcze nie została ogłoszona. Podobno Henry Cavill rozważał odejście z serialu po 2. sezonie, ponieważ on i twórcy serialu nie mogli znaleźć nici porozumienia w kwestii tworzenia historii oraz roli Geralta w Wiedźminie. To według nich spowodowało, że aktor zdecydował się odejść.

3. sezon Wiedźmina został ogłoszony we wrześniu 2021 roku. W listopadzie 2021 roku natomiast THR podał, że Henry Cavill przedłużył kontrakt, dzięki któremu za każdy odcinek 3. sezonu dostawał milion dolarów. Wcześniej otrzymywał 400 tysięcy dolarów za odcinek.

Warto zwrócić uwagę na wywiady, których aktor udzielał podczas promocji 2. sezonu. Powtarzał, że walczył z twórcami o to, by Geralt był bardziej podobny do tego z książek Andrzeja Sapkowskiego. Najtrudniejszą częścią pracy nad serialem było dla niego znalezienie równowagi pomiędzy wizją showrunnerów a jego miłością do książek. RI nie opublikowali wówczas informacji o chęci rezygnacji Henry'ego Cavilla, bo uznali, że Netflix i twórcy rozwiązali problem, skoro wrócił w 3. sezonie.

Wiedźmin - co z Supermanem?

Deadline dodał, że Cavill podpisał tylko krótkoterminowy kontrakt na 3. sezon. Według informatorów Redanian Intelligence aktor zgodził się tylko na 3. sezon, a potem podjął decyzję o nieprzedłużeniu kontraktu. Twierdzą, że powrót do roli Supermana nie ma wpływu na jego decyzję, bo sam Cavill mówił w wywiadach w 2019 roku, że jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, pogodzi obie role. Zdjęcia do 4. sezonu Wiedźmina ruszą w drugiej połowie 2023 roku, a Superman na ten moment nie ma nawet scenarzysty, więc praca na planie raczej nie rozpocznie się wcześniej niż w 2024 roku. Henry Cavill rozważał odejście, zanim zmiany w Warner Bros. doprowadziły do powrotu Supermana.

Podczas wywiadów wspominał, że będzie związany z Wiedźminem w całym 7-sezonowym planie na serial. Jednak powtarzał też, że będzie pracować nad Wiedźminen, dopóki będą mogli opowiadać świetne historie honorujące pracę Sapkowskiego. Wiemy jednak, że twórcy nie tworzą tej historii zbyt wiernie. Mówi się nawet o drwinach i wyśmiewaniu książek w pokoju scenarzystów. Może więc Cavill, który kocha twórczość Sapkowskiego, miał tego po prostu dość?

Wiedźmin 4 - kiedy został wybrany Liam Hemsworth?

Wszystko wskazuje na to, że decyzja mogła zapaść miesiące temu. Redanian Intelligence zwracają uwagę, że jeszcze podczas prac na planie 3. sezonu wiele osób z ekipy Wiedźmina zaczęło obserwować w mediach społecznościowych Liama Hemswortha, który zostanie Geraltem w 4. sezonie. To oznacza, że przesłuchanie do roli i prawdopodobnie też decyzja zapadła jeszcze w trakcie kręcenia 3. serii. Po prostu w październiku 2022 roku podjęto decyzję o jej upublicznieniu.

Odpowiedź na pytanie, dlaczego odszedł z serialu, Cavill mógł sugerować w wywiadzie z Joshem Horowitzem z końca października. Powiedział:

- Chodzi o wiarę. Jeśli wierzysz w to, co robisz, będziesz w stanie dalej to robić. Jeśli zdasz sobie sprawę z robienia czegoś nieodpowiedniego, musisz przestać to robić. Nie możesz dalej w tym pracować bez powodu, bo to poprowadzi cię na mroczną ścieżkę.

Wiedźmin - premiera 3. sezonu latem 2023 roku.

