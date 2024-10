Wiedźmin i Superman to przeszłość. Henry Cavill zagra w aktorskiej adaptacji kultowego anime o mega-robocie!

Fot. Materiały prasowe

Henry Cavill ma być gwiazdą nadchodzącej kinowej adaptacji popularnego anime Voltron, za którą odpowiada Amazon MGM Studios. Aktora znacie zapewne z roli Supermana w DCEU i Wiedźmina w serialu Netflixa. Nie wiadomo jeszcze, kogo zagra.

Amazon MGM Studios wygrało przetarg o Voltrona w 2022 roku. Oprócz Henry'ego Cavilla w obsadzie jest również Daniel Quinn-Toye, który zagra główną rolę. Co ciekawe, to całkowicie nowa twarz w Hollywood i będzie to jego debiut na dużym ekranie. Film wyreżyseruje Rawson Marshall Thurber, który w swoim portfolio ma takie produkcje jak Czerwona nota i Millerowie. Napisał także scenariusz z pomocą Ellen Shanman. Na ten moment nie zdradzono, o czym będzie opowiadać fabuła.

Produkcja zostanie oparta na serialu animowanym Voltron - Obrońca wszechświata z lat osiemdziesiątych, który opowiadał o piątce młodych pilotów. Gdy ich roboty łączyły się ze sobą, tworzyły potężnego Voltrona, który walczył ze złoczyńcami. Co ciekawe, było to tak naprawdę połączenie kilku seriali Toei Animation.

